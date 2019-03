¿Didier Deschamps ve a Zidane como su sucesor en Francia?

Le tomará la posta. Didier Deschamps, entrenador de Francia, afirmó que Zinedine Zidane, actual DT del Real Madrid, será su sucesor en un futuro.

"Algún día tendrá un papel que jugar y ocupará este puesto. No sé cuando. Podría haber sido antes, puede ser después. No lo sé. Pero me parece lógico para él, como quizá lo fue para mí. Lo hará. Pero no creo que sea su problema actual. Tampoco el mío", dijo el campeón del mundo con Francia como jugador y entrenador al diario 'L'Equipe'.

Por otro lado, Didier Deschamps ratificó su confianza en sus centrales Raphael Varane y Samuel Umtiti pese a su no tan buen presente.

"Sé de lo que son capaces. Puede que de forma puntual haya momentos peores, no pueden estar ocho meses en el máximo nivel (...) Pero son jugadores esenciales, acostumbrados a la alta competición", manifestó.

Sobre Varane mencionó que "aunque se haga preguntas (sobre su futuro) no le impiden estar bien en el campo con el Madrid". Mientras que en relación a Umtiti, "necesita encadenar partidos" luego de la lesión que sufrió.

EL DATO: Francia chocará contra Moldavia e Islandia en el inicio de las clasificatorias hacia la Eurocopa 2020.