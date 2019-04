Juventus vs Milan EN VIVO: dónde y cómo ver duelo por la Serie A [GUIA TV]

Juventus vs Milan este sábado 6 de abril EN VIVO ONLINE por la jornada 31 de la Serie A de Italia en el Juventus Stadium desde las 11:00 a.m. (hora peruana). Cotejo será transmitido EN DIRECTO vía ESPN y GRATIS POR INTERNET mediante Líbero.pe.

La 'Vecchia Signora' afronta este cotejo con la oportunidad de salir campeón por octava ocasión consecutiva siempre y cuando gane y Napoli, su más cercano perseguidor, pierda el domingo. Si se cumple, la diferencia entre ambos será de 21 puntos y ya imposible de alcanzar.

Massimiliano Allegri, para el Juventus vs Milan, no convocó a Cristiano Ronaldo, a quien quieren reservar para el choque frente al Ajax por los cuartos de final de la Champions League.

"Cristiano no será convocado para el partido. Dybala, Mandzukic y Spinazzola están disponibles. Me alegro de Spinazzola porque vivió un día de terror cuando sintió un problema en la rodilla, pero todo se resolvió de la mejor manera", aseveró el DT.

Específicamente sobre la estrella portuguesa dijo: "Cristiano Ronaldo está mejor. Resistiendo cinco días para el partido en Amsterdam es una buena señal, pero veremos lo que pasa. Él está haciendo todo para poder enfrentar el Ajax y nosotros esperamos que pueda estar disponible".

Milan no querrá ver celebrar a la Juventus en su cara y tratará de aguarle la fiesta. Además, cuartos en el Calcio, están en plena lucha por mantenerse en puestos de Champions League. Las únicas bajas que sufre el equipo de Gattuso son el arquero Gianluigi Donnarumma y el centrocampista brasileño Paquetá.

Juventus vs Milan | Alineaciones probables para el duelo por la Serie A

Juventus: Szcesny; De Sciglio, Bonucci, Rugani; Cancelo, Emre Can, Bentancur, Spinazzola; Bernardeschi, Dybala y Mandzukic.

Milan: Pepe Reina, Mateo Musacchio, Ignazio Abate, Alessio Romagnoli, Lucas Biglia, Hakan Çalhanoğlu, Bakayoko, Diego Laxalt, Samu Castillejo, Piątek, Patrick Cutrone.

