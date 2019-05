Las confesiones de Gareth Bale: "Somos robots, nos dicen dónde estar, a qué hora comer"

Gareth Bale no se quiere ir de Madrid, pero no es feliz en el Real. El galés sabe que no será tomado en cuenta por Zidane en la siguiente temporada, sin embargo, el delantero está dispuesto a pelear por un lugar en el equipo de francés.

En medio de la incertidumbre por su futuro, el 'Expreso de Cardiff' encendió la polémica cuando declaró que los futbolistas pierden control de su vida cuando se vuelve profesionales y son como robots.

"En el fútbol somos robots. Como atleta profesional en el entorno de un equipo no puedes elegir el calendario como en deportes como el golf o el tenis. Ni puedes elegir qué hacer ni cuándo hacerlo. Nos dicen dónde tenemos que estar y cuándo, a qué hora tenemos que comer'' , dijo en 'State of Play', un documental de 'BT Sports Films'.

Bale confesó que la vida de un futbolista profesional es complicada, ellos pierden la privacidad de su vida y de cierto modo no pueden compartir momentos con su familia.

"Cuando sos chico podés disfrutar con tus amigos, reírte. Cuando llegás a profesional, hay todo tipo de presiones, críticas y se pierde ese sentimiento. Somos como robots a los que les dicen dónde y cuándo tienen que estar. Perdés el control de tu vida", Gareth Bale pic.twitter.com/CXqeWOX9VF — VarskySports (@VarskySports) 21 de mayo de 2019

''Es como si perdieras el control de tu vida de alguna manera.Una carrera en el mundo del fútbol es tan corta que a veces tienes que sacrificar cosas", indicó el galés.

Si creías que eso era las confesiones más fuertes de Bale, el galés dio entender que ya está perdiendo la ilusión de jugar al fútbol. El aquél sueño de niño se fue esfumando con el tiempo.

"En el futbol somos solo robots"



Gareth Bale y sus duras declaraciones 😮https://t.co/ysnGiJw9G9 pic.twitter.com/A68Aygv1Ls — Fuera de Juego (@ESPN_FDJ) 21 de mayo de 2019

"Cuando eres un niño, no tienes tantos pensamientos en la cabeza, puedes disfrutar con tus amigos y reírte. Cuando llegas a ser profesional, hay todo tipo de presiones, críticas y expectativas que hacen que se pierda ese sentimiento infantil", finalizó Gareth Bale.