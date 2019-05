Paolo Guerrero anotó un nuevo doblete con Internacional y consiguió impresionante récord [VIDEO]

Paolo Guerrero está encendido. El delantero peruano brilla con luz propia desde su debut oficial, tras su regreso a las canchas, con el Internacional de Brasil, importante equipo de dicho país. Su incursión en la zona ofensiva del Odair Hellmann ha dado frutos de inmediato y eso se refleja en los números favorables que lleva hasta ahora, incluso lograron un bonito y curioso récord.

Esta noche, el ‘Depredador’ celebró en dos ocasiones, abriendo el camino al triunfo y también sentenciándolo, en la victoria 3-1 sobre Paysandu, en la ida de los octavos de final (26’ y 79’) de la Copa do Brasil. Este fue el primer partido del Inter de Porto Alegre en este torneo, por lo que Paolo Guerrero puede disputarlo desde su inicio y, por consiguiente, marcar en su debut.

De esta forma, el también goleador de la Selección Peruana logra una impresionante marca, pues se encargó de anotar en cada uno de sus primeros partidos en los distintos torneos que disputó Internacional. En total han sido 4 las competiciones que Paolo Guerrero viene jugador con el ‘Colorado’ y no demoró mucho en dejar su marca en la portería rival. Aquí el listado.

Campeonato Gaúcho: Ante Caxias anotó el primer gol en la victoria 2-0.

Brasileirão: El primer tanto para vencer 2-1 a su ex equipo Flamengo.

Copa Libertadores: Un doblete en el triunfo 3-2 sobre Palestino.

Copa do Brasil: Hoy, selló un doblete contra Paysandu.

Paolo Guerrero com o manto colorado:

1º jogo no Gauchão ⚽️✔️

1º jogo no Brasileirão ⚽️✔️

1º jogo na Libertadores ⚽️✔️

1º jogo na Copa do Brasil ⚽️✔️ pic.twitter.com/F51R8MnTOJ