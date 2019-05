¿Quién da más? Chelsea y Tottenham pelean por el pase de Marco Asensio

Cuando Zidane regresó al Real Madrid se propuso recuperar la mejor versión de Marco Asensio, aquél jugador que fue considerado como una de las promesas de los madridistas. En la presente temporada, el atacante no tuvo un buen desempeño, su irregularidad le costó estar rezagado en el banco de suplentes.

En estos tiempos de fichaje, los clubes preguntan por jugadores jóvenes o algunas viejas glorias que no buscan cambiar de aires. Este es el caso de Marco Asensio. El jugador blanco aseguró que no se quiere ir del Real Madrid y la dirigencia merengue confirmó que no tienen intención de desprenderse de él.

Pero esta historia puede cambiar con una oferta tentadora. Según el diario The Sun, Chelsea está interesado en contratar a Marco Asensio. Los 'Blues' compiten con el Tottenham, el finalista de la Champions League también quiere al jugador de los blancos.

"Real Madrid le dijo a Daniel Levy ( presidente del Tottenham) que no tienen intención de vender, a menos que se cumpla la cláusula de liberación de Asensio de 790 millones de dólares", señaló el diario The Sun.

Como se sabe, Chelsea tiene una prohibición de contratar jugadores, pero los directivos ingleses han aperado ante la FIFA ese castigo y esperan que el máximo ente del fútbol pueda tomar una decisión favorable a ellos.