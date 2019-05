James Rodríguez celebra la Copa de Alemania: ¿Será la última con el Bayern Múnich?

Sin James Rodríguez el Bayern Múnich logró alcanzar un nuevo título en la temporada, tras vencer al Leipzeg por 3-0, la escuadra ‘bávara’ logró obtener la Copa de Alemania número 20 de toda la historia del club.

El colombiano ha sido relegado por Niko Kovac, entrenador del Bayern, que no lo ha considerado en la lista del último partido de la temporada, pero eso no ha sido motivo para que no se una a las celebraciones del doblete con sus compañeros.

Todo indica que este será el último título que presuma con el equipo alemán, puesto que no encajaría en el plantel renovado que prepara el entrenador croata para la siguiente campaña, además es sabido que el delantero de la Selección Colombiana no es de su agrado.

James Rodríguez que está estrenando nueva novia, la modelo Shannon de Lima, podría continuar su carrera en la Premier League, con el Manchester United o en La Serie A con la Juventus equipo con el cual se le ha relacionado últimamente.

DATO

Bayern Múnich es el equipo que más Copas Alemanas tiene en la historia del torneo.