Paolo Guerrero anotó en victoria del Inter y rompió una mala racha

Con golazo y otra buena participación de un corajudo Paolo Guerrero, Inter de Porto Alegre venció 1-0 al Paysandu por el duelo de vuelta de los octavos (ganó 3-1 en la ida) y selló su clasificación a los cuartos de final de la Copa de Brasil.

El delantero peruano se mostró incisivo de principio a fin y es que llegaba con la deuda de no poder marcar todavía de visita con camiseta “colorada”. Estuvo cerca de romper la mala racha apenas a los 4’, el VAR le dijo que no en primera instancia. Después tuvo varias chances, pero la férrea zaga del rival estuvo en una buena noche y parecía que el anhelado tanto no llegaba.

No obstante, ya casi sobre el final del compromiso (86’), nuestro compatriota aprovechó un balón perdido en área rival para poner el único tanto del partido e iniciar el festejo.

Para el “Depredador” dicha conquista representó la primera en calidad de forastero con camiseta del Inter luego de 4 compromisos sin éxito.

En tanto, el conjunto de Porto Alegre celebra su inscripción como uno de los 8 mejores de la Copa y ahora espera a su rival en cuartos, el mismo que se conocerá tras el sorteo. La llave que definirán a los semifinalistas se disputará en el mes de agosto, luego de la Copa América.