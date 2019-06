Gianni Infantino volvió a ser elegido como presidente de FIFA hasta el 2023 [VIDEO]

Sigue vigente. Gianni Infantino fue reelegido como presidente de FIFA por aclamación luego de llevarse a cabo el 69 congreso en Suiza. El directivo seguirá al mando del ente rector por cuatro años más hasta el 2023.

Infantino no necesito de una votación al ser el único directivo que se presentó a esta elección. Por ello, según los estatutos de la institución el directivo solo necesito la aclamación de los dirigentes de FIFA para seguir en el cargo.

Tras ello, Gianni Infantino se mostró visiblemente emocionado y dejó contundentes declaraciones respecto al futuro de FIFA. En primer lugar, agradeció por el respaldo y afirmó que invertirá una fuerte suma de dinero en desarrollo del fútbol.

"¿Qué va a pasar en los próximos cuatro años? Tenemos que seguir trabajando. Hay una serie de cosas que podemos dar por sentadas, vamos a invertir 1.800 millones de dólares en el desarrollo del fútbol", sentenció Gianni Infantino.

