Pasto 0-0 vs Junior [EN VIVO] por la gran final de la Liga Águila [GUÍATV]

Deportivo Pasto vs Junior EN VIVO se medirán HOY miércoles en la revancha de la final de la Liga Águila ONLINE desde las 7.45 p.m. en el mítico estadio El Campín de Bogota. Sigue EN DIRECTO el minuto a minuto,con videos de los goles por Libero.pe.

[MINUTO A MINUTO] JUNIOR VS PASTO FINAL LIGA ÁGUILA

ALINEACIONES CONFIRMADAS

Pasto: Neto Volpi; José Ortiz, Geisson Perea, Anier Figueroa, Fabián Viáfara; Camilo Ayala, Daniel Giraldo, Jown Cardona; Mariano Vásquez, Andrey Estupiñán, Carlos Hidalgo.

Junior: Sebastián Viera; Marlon Piedrahíta, Rafael Pérez, Gabriel Fuentes, Germán Gutiérrez; James Sánchez, Luis Narváez, Víctor Cantillo; Fabián Sambueza, Fredy Hinestroza y Teófilo Gutiérrez.

LA PREVIA

Deportivo Pasto vs Junior EN VIVO ONLINE | Volcanicos y Tiburones se medirán en la revancha de la final de la Liga Águila hoy, miércoles 12 de junio, desde las 7.45 p.m. de la noche en el mítico estadio El Campín de Bogota. El primer partido favoreció a los de Barranquilla por 1-0, gracias al tanto de Teo Gutiérrez. Sigue EN DIRECTO el minuto a minuto, los horarios, los canales, las alineaciones y los videos de los goles por Libero.pe.

En el historial, Deportivo Pasto y Junior se han enfrentado en 46 partidos, de los cuales la ventaja es para los de Barranquilla con 19 victorias, 13 derrotas y 14 empates. El conjunto de Barranquilla ha marcado 58 goles y ha recibido 47.

El duelo de área a área será protagonizado por el argentino Mariano Vázquez (Deportivo Pasto) y el colombiano Teófilo Gutiérrez (Junior de Barranquilla). Vázquez ha marcado un total de 4 goles en 21 partidos (1632 minutos) hasta esta etapa decisiva de la Liga Águila, mientras que Teo consiguió apenas 3 tantos en 19 partidos (1519 minutos).

"Saldremos a buscar el gol desde el principio, rápido, para poder dar vuelta al partido. Tenemos que aprovechar el aliento del público local para poder dar vuelta al marcador al Junior. Nosotros sabemos que este partido puede alargarse a 180 minutos. Pero la diferencia no es mucha, así que vamos a salir a ganar a como de lugar en El Campín", expresó Mariano Vázquez, jugador del Deportivo Pasto.

Teófilo Gutiérrez, por su parte, aseguró que el Junior está preparado para una fuerte ofensiva del Pasto y que aprovecharán esa necesidad para ampliar el "score" y así manejar el partido con carácter y responsabilidad.

“Siento una energía muy positiva de parte de la gente de afuera porque Junior viene mostrando un buen fútbol, jerarquía y la gente tiene que creer porque este equipo siempre ha sacado la casta. Sabemos la necesidad que tienen ellos, a nosotros nos gusta esa clase de partidos, donde los equipos se abren a jugar, nosotros somos fuertes con la pelota, atacamos mucho de visitantes y a estas instancias del mano a mano siempre nos va bien. Vamos a seguir por esa misma línea y a tomar el partido con mucho carácter y responsabilidad”, dijo "Teo" Gutiérrez, estrella del Junior en la rueda de prensa previo al choque contra Pasto.

“Marcar me deja tranquilo, cuando el equipo juega bien uno siempre está cerca de marcar goles. Este equipo siempre ha jugado bien”, finalizó el delantero del Junior.

Datos Junior vs Pasto

- El primer partido entre Junior y Pasto se jugó el 25 de febrero de 1999, en el Metropolitano y terminó 1-1.

- El duelo que se disputa este miércoles, en El Campín, es el primero en el que Pasto oficializa de local ante Junior por fuera del Departamental Libertad.

- La única goleada que se ha registrado en la historia se dio el 29 de julio del año pasado, en el estadio Romelio Martínez, donde los rojiblancos se impusieron 3-0 en el duelo válido por la fecha dos de la Liga.

- El marcador que más veces se ha dado entre Junior y Pasto es el 1-0 (15 veces). Entre tanto, solo han igualado sin goles en dos oportunidades.

Dónde se jugará la Final Liga Águila Pasto vs Junior

La final entre Pasto y Junior se disputará en el Estadio Nemesio Camacho, mejor conocido como El Campín, ubicado en el corazón de la ciudad de Bogotá (Colombia), que tiene una capacidad de 36 343 espectadores. Hoy se sabrá quién será el nuevo campeón de la Liga Águila.

El partido se disputará en el estadio El Campín, de Bogotá, luego de que la División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor) no permitiera al Pasto ser local en el estadio municipal de Ipiales porque ese recinto, donde jugó todos su partidos en casa este semestre, no cumple con el aforo y otros requisitos para acoger el encuentro.

El partido se disputará a más de 900 kilómetros de distancia de su casa y el técnico del Pasto, Alexis García, contará con todas sus fichas clave, como el argentino Mariano Vásquez, de gran rendimiento en las últimas jornadas, y el centrocampista Jown Cardona.

Tabla de Posiciones de Liga Águila 2019

Pasto vs Junior: alineaciones probables

Deportivo Pasto: Neto Volpi; Fabián Viáfara, Geisson Perea, Anier Figueroa, Henry Rojas; Camilo Ayala, Daniel Giraldo, José Ortiz, Jown Cardona, Mariano Vásquez, y Andrey Estupiñán.

Entrenador: Alexis García.

Junior: Sebastián Viera; Marlon Piedrahíta, Willer Ditta, Rafael Pérez, Gabriel Fuentes; Víctor Cantillo, Luis Narváez, Sebastián Hernández, Freddy Hinestroza; Teófilo Gutiérrez y Michael Rangel.

Entrenador: Julio Comesaña.