Pasto vs Junior vía RCN [EN VIVO] Igualan 0-0 en El Campín

RCN EN VIVO | Final Liga Águila Deportivo Pasto vs Junior ONLINE Este miércoles 12 de junio (7.45 p.m. - hora de Bogotá) en El Campín de Liga Águila | Este miércoles 12 de junio (7.45 p.m. - hora colombiana) se jugará la la vuelta de la gran final de la Liga Águila, torneo de la Primera División de Colombia, en el estadio El Campín de la ciudad de Bogota. El partido será transmitido EN DIRECTO por los canales de Win Sports y RCN Televisión para todo el público colombiano. No te pierdas el minuto a minuto por Libero.pe.

PRIMER TIEMPO

- 45' ¡Fin del primer tiempo!

- 45' Tarjeta amarilla para Perea.

- 43' Fuera de juego de Teo Gutiérrez.

- 36' Fuerte falta contra Teo Gutiérrez, que ahora recibe atención médica.

- 33' Córner a favor del Deportivo Pasto.

- 31' Tarjeta amarilla para Gabriel Fuentes.

- 29' Ahora le intenta Sambueza pero su disparo logró ser controlado.

- 27' Tarjeta amarilla para Hidalgo (Pasto).

- 25' Se acaba de salvar Junior señores. Ahora domina el Pasto. Cuidado!!!!

- 22' Anier lo intenta de cabeza pero su remate sale desviado.

- 19' ¡Ufff... por poquito...! Freddy casi anota el primero paa el Junior. Se salva Pasto.

- 17' Tarjeta amarilla para Figueroa del Deportivo Pasto.

- 12' Faltan sobre Germán Gutiérrez. Tiro libre para Junior.

- 9' James Sánchez envía el balón al tiro de esquina.

- 8' Tarjeta amarilla para Víctor Cantillo.

- 7' Buena llegada del tricolor pero José Ortiz no logró controlar bien el pase de Vázquez.

- 7' Remate de James Sánchez por poco se convierte en el primero del Junior.

- 5' El Deportivo Pasto traslada mejor el balón y poco a poco comienza a acercarse al campo del Junior.

- 3' Tiro libre a favor del Junior.

- 1' ¡Comenzó el partido!

ALINEACIONES CONFIRMADAS

Pasto: Neto Volpi; José Ortiz, Geisson Perea, Anier Figueroa, Fabián Viáfara; Camilo Ayala, Daniel Giraldo, Jown Cardona; Mariano Vásquez, Andrey Estupiñán, Carlos Hidalgo.

Entrenador: Alexis García.

[XI INICIAL TRICOLOR]

¡Hinchada volcánica, estos son los once guerreros que saltarán a la cancha del Campín para disputar el juego definitivo de la Gran Final!#LoMejorDeNosotros

Junior: Sebastián Viera; Marlon Piedrahíta, Rafael Pérez, Gabriel Fuentes, Germán Gutiérrez; James Sánchez, Luis Narváez, Víctor Cantillo; Fabián Sambueza, Fredy Hinestroza y Teófilo Gutiérrez.

Entrenador: Julio Comesaña.

⚽❤🇦🇹| ¡NUESTRO EQUIPO TITULAR PARA LA GRAN FINAL!



🦈🦈🦈🦈🦈🦈🦈🦈🦈🦈🦈



Estos son nuestros 1⃣1⃣ #Tiburones🦈 que buscarán LA NOVENA en la GRAN FINAL de la #LigaÁguila🏆



PREVIA PASTO VS JUNIOR

El Deportivo Pasto buscará este miércoles la remontada en el partido de vuelta de la final del Torneo Apertura colombiano ante el Junior de Barranquilla, que se impuso 1-0 en el duelo de ida y acaricia el primer bicampeonato de su historia tras haber ganado la liga anterior.

Deportivo Pasto se las juega en la Final Liga Águila

Ante Junior, única baja confirmada del conjunto del Deportivo Pasto es la del lateral Mairon Quiñones, por lesión.

Este partido será, además, la oportunidad para que el Deportivo Pasto pueda levantar su segundo título en Colombia, tras ganar el Torneo Apertura de 2006, mientras que García buscará su primera liga luego de haber perdido tres finales cuando dirigía a La Equidad en 2007, 2010 y 2011.

La última vez que el Deportivo Pasto jugó una final fue en 2012, cuando cayó contra el Independiente Santa Fe.

Junior vs Pasto por Final Liga Águila vía RCN EN VIVO

Mientras que el Junior llega al juego final liderado por el delantero Teófilo Gutiérrez, de gran rendimiento en los cuadrangulares semifinales, y por el técnico colombo-uruguayo Julio Avelino Comesaña, quien en su novena etapa como entrenador del club caribeño buscará su cuarto título de la Liga Águila frente al Deportivo Pasto.

Para ello, el entrenador del Junior tendrá que lidiar con la ausencia de Luis Díaz, que está con la selección colombiana que disputará la Copa América, y el delantero Daniel Moreno y el defensor Jefferson Gómez, lesionado, mientras que el central Willer Ditta es duda por molestias físicas. Todos ellos serían claves para este partido contra Pasto.

Comesaña aseguró que para el duelo de este miércoles tendrá que "ajustar algunas cosas" en la forma de jugar de su equipo.

"Tenemos que ajustar algunas cosas que las tenemos claras de partidos pasados y pensar, reafirmar todo lo que es nuestro juego, lo que ha sido nuestro juego, reajustar algunas cosas. En el partido pasado quedamos un poquito en el debe, y debemos tener precaución por los pequeños detalles", dijo el DT del Junior sobre el Pasto.

De ganar la serie, el Junior levantará su noveno título de liga y obtendrá su primer bicampeonato en sus 94 años de historia.

Canales y horario Final Liga Águila 2019 vía RCN EN VIVO

Colombia: Win Sports y RCN Nuestra Tele.

Perú: RCN Nuestra Tele.

Estados Unidos: RCN Nuestra Tele y Fanatiz USA.

Costa Rica: RCN Nuestra Tele

Curacao: RCN Nuestra Tele.

Ecuador: RCN Nuestra Tele.

El Salvador: RCN Nuestra Tele.

Guatemala: RCN Nuestra Tele.

Honduras: RCN Nuestra Tele.

Aruba: RCN Nuestra Tele.

Australia: RCN Nuestra Tele.

Chile: RCN Nuestra Tele.

México: RCN Nuestra Tele.

Nueva Zelanda: RCN Nuestra Tele.

Panamá: RCN Nuestra Tele.

España: RCN Nuestra Tele.

Venezuela: RCN Nuestra Tele.

RCN EN VIVO y Win Sports transmitirán Liga Águila de Colombia

El partido entre Deportivo Pasto y Junior de Barranquilla por la vuelta de la final de la Liga Águila será transmitido por el RCN Nuestra Tele y por la cadena Win Sports, ambos canales de Colombia están disponible en la parrilla del servicio de cable de DirecTV, Claro TV, Movistar TV y Tigo.

Hora Final Liga Águila 2019 vía Win Sports y RCN EN VIVO

Perú: 8.00 p.m.

México (Centro): 7.00 p.m.

México (Pacífico, Sonora): 6.00 p.m.

México (Noroeste): 5.00 p.m.

Ecuador: 8.00 p.m.

Estados Unidos (Los Ángeles): 11.00 p.m.

Estados Unidos (Texas): 7.00 p.m.

Estados Unidos (Miami): 8.00 p.m.

Colombia: 8.00 p.m.

Argentina: 10.00 p.m.

España: 2.00 a.m. (jueves 13 de junio)

España (Islas Canarias): 1.00 a.m.(jueves 13 de junio)

Uruguay: 10.00 p.m.

Paraguay: 10.00 p.m.

Chile: 10.00 p.m.

Brasil: 11.00 p.m.

Bolivia: 9.00 p.m.

Venezuela: 9.00 p.m.

Canadá: 8.00 p.m.

Costa Rica: 7.00 p.m.

Guatemala: 7.00 p.m.

Honduras: 7.00 p.m.

El Salvador: 7.00 p.m.

Puerto Rico: 9.00 p.m.

República Dominicana: 9.00 p.m.

Panamá: 8.00 p.m.

Italia: 2.00 a.m. (jueves 13 de junio)

Francia: 2.00 a.m. (jueves 13 de junio)

Alemania: 2.00 a.m. (jueves 13 de junio)

Portugal: 2.00 a.m. (jueves 13 de junio)

Holanda: 2.00 a.m. (jueves 13 de junio)

Inglaterra: 1.00 a.m. (jueves 13 de junio)

Dónde se jugará la Final Liga Águila Pasto vs Junior

La final entre Pasto y Junior se disputará en el Estadio Nemesio Camacho, mejor conocido como El Campín, ubicado en el corazón de la ciudad de Bogotá (Colombia), que tiene una capacidad de 36 343 espectadores. Hoy se sabrá quién será el nuevo campeón de la Liga Águila.

El partido se disputará en el estadio El Campín, de Bogotá, luego de que la División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor) no permitiera al Pasto ser local en el estadio municipal de Ipiales porque ese recinto, donde jugó todos su partidos en casa este semestre, no cumple con el aforo y otros requisitos para acoger el encuentro.

El partido se disputará a más de 900 kilómetros de distancia de su casa y el técnico del Pasto, Alexis García, contará con todas sus fichas clave, como el argentino Mariano Vásquez, de gran rendimiento en las últimas jornadas, y el centrocampista Jown Cardona.

Tabla de Posiciones de Liga Águila 2019

En breve....

Pasto vs Junior: alineaciones probables

Deportivo Pasto: Neto Volpi; Fabián Viáfara, Geisson Perea, Anier Figueroa, Henry Rojas; Camilo Ayala, Daniel Giraldo, José Ortiz, Jown Cardona, Mariano Vásquez, y Andrey Estupiñán.

Entrenador: Alexis García.

Junior: Sebastián Viera; Marlon Piedrahíta, Willer Ditta, Rafael Pérez, Gabriel Fuentes; Víctor Cantillo, Luis Narváez, Sebastián Hernández, Freddy Hinestroza; Teófilo Gutiérrez y Michael Rangel.

Entrenador: Julio Comesaña.