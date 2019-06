Transmisión de partidos [EN VIVO] Programación para HOY domingo 30 de junio

Partidos de hoy Copa América 2019 domingo 30 de junio, transmisión Fútbol EN VIVO. La agenda futbolística está emocionante HOY con encuentros en el Europeo Sub-21, la Copa África y la Copa Oro 2019. Mira los partidos de hoy ONLINE GRATIS.

Partidos 30 de junio

1:15 p.m. Sporting Cristal vs Atlético Grau

3:30 p.m. Universitario vs Deportivo Coopsol

4:30 p.m. Panamá vs Jamaica

5:45 p.m. Alianza Lima vs Melgar

Copa Bicentenario

La Copa Bicentenario vuelve al ruedo este domingo con los partidos de los tres clubes grandes del fútbol peruano: Alianza Lima, Universitario de Deportes y Sporting Cristal.

El club rimense romperá los fuegos desde la 1:15 p.m. ante el Atlético Grau en Piura. Posteriormente, la "U" enfrentará a Coopsol y cerrará la jornada Alianza en un partidazo ante Melgar, que urge del triunfo tras perder en casa ante Binacional en la fecha inaugural.

Europeo Sub-21

España vs Alemania será la gran final del Europeo Sub-21 de Italia. Para 'La Rojita' será una revancha de la final de hace dos años. Aquella vez, la selección ibérica perdió por 1-0 pese a llegar con el cartel de favorito. Hoy, dos años después, Dani Ceballos y compañía tienen la oportunidad de lograr el título con revancha incluida.

Copa Oro 2019

Los cuartos de final de la Copa Oro 2019 sigue su curso este domingo con el duelo inicial entre Jamaica y Panamá. En el choque de fondo, Estados Unidos buscará el pase a semifinales ante la sorprendente Curazao.

Copa África

La fase de grupos de la Copa África continúa en esta jornada dominical con cuatro partidos: Burundi vs Guinea, Madagascar vs Nigeria, Uganda vs Egipto y Zimbabue vs Congo.