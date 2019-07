Renato Tapia recibió ofertas de equipos de la Major League Soccer para la próxima temporada

Renato Tapia definió su futuro hace algunos días: quedarse en la liga holandesa para luchar un puesto en el Feyenoord. Aunque en el club 'tulipán' han dejado entrever que no contará con el volante de la selección peruana, el 'Cabezón' decidió ir contra la corriente.

Y es que según se pudo conocer, Tapia recibió una ofertas para formar parte de la Major League Soccer en la próxima temporada, sin embargo, decidió permanecer en Holanda. Una de las referidas era el Seattle Sounders, equipo de la Primera División de Estados Unidos.

"Hace unos días, una fuente confiable me dijo que Seattle había mostrado un gran interés en Renato Tapia, uno de los jugadores más prometedores de Perú. Tapia es un mediocampista de alto rango, con gran ritmo y habilidades de pase. Principalmente es un jugador defensivo que se adapta ampliamente al tipo de mediocampista que Seattle había estado buscando desde la última ventana de transferencia", indicó el portal Sounder at Heart, medio que cubre las noticias del elenco norteamericano.

En la misma, también aparece las declaraciones del representante de Renato Tapia donde reconoce haber recibido ofertas de la Major League Soccer. "Hemos tenido conversaciones con varios equipos de la MLS que han mostrado interés en Renato durante el último mes y medio", indicó Carlos Gonzáles

"Sin embargo, a pesar de tener varias opciones buenas, no solo en MLS sino también en México, Dubai y Rusia, en este momento hemos decidido, junto con Renato, permanecer en los Países Bajos y continuar el proceso, el plan de trabajo allí esta temporada, y después de eso podríamos ver opciones fuera de los Países Bajos", agregó.

Recordemos que Renato Tapia jugó la totalidad de encuentros con la selección peruana en la Copa América 2019. A pesar de sus cortos 23 años, el también denominado 'Capitán del Futuro' ya posee una Eliminatoria, un Mundial y una final de Copa América disputada.

The 23-year-old midfielder was a stand out at the most recent Copa America, but has decided to stay in Netherlands, according to @ELROLONW. https://t.co/Jy7ZPCtGpe