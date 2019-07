¡Gareth Bale se marcha del Real Madrid! Confirmado por Zidane

Gareth Bale se marcha del Real Madrid. El entrenador francés Zinedine Zidane ha confirmado la salida del extremo gales tras la derrota 3-1 ante el Bayern Múnich en el NRG Stadium, de la ciudad de Houston, Texas (Estados Unidos) en el amistoso de la International Champions Cup 2019.

"Gareth Bale no jugó hoy porque está muy cerca de irse. Esperamos que se vaya pronto, si mañana sería mejor! Estamos trabajando en su traslado a un nuevo equipo", dijo Zinedine Zidane.

Zinedine Zidane: “Bale today did not play because he is very close to leave. We hope he leaves soon, if tomorrow it’d be better! We are working on his transfer to a new team”. ❌ #transfers #RealMadrid #Bale