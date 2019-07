Cristiano Ronaldo y el motivo que lo inclinó para dejar Real Madrid después de nueve años

Ya afianzado en la Juventus, Cristiano Ronaldo se soltó en una entrevista realizada por el diario Marca y explicó las razones que tuvo para desligarse del Real Madrid, cuando lo estaba ganando todo en España y Europa.

"Cambié un poco el año pasado porque dejé el Real Madrid, necesitaba una motivación extra en mi carrera después de ganar lo que gané en el Madrid. Necesitaba un cambio para poder expresar mi fútbol porque creo que todavía tengo mucho que ofrecer: a mí, a los fans, a la propia Juve, y seguro que va a seguir siendo así...", explicó el atacante de la Juventus.

"Me siento aún motivado y me gusta lo que hago. Claro que lo que más me gusta es ganar títulos. El año pasado gracias a Dios ganamos tres: Copa, Liga y Liga de las Naciones con Portugal, así que fue un año top", agregó Cristiano Ronaldo.

Acto seguido, el portugués reveló que le gustaría jugar al fútbol hasta los 40 años. Actualmente tiene 34 años.

"No estoy preocupado para nada en ese aspecto porque va a depender mucho de lo que yo sienta, de mi motivación, porque físicamente nunca va a ser un problema. Bueno, entre comillas. Hasta los 40 tienes que tratarte bien y creo que no será el factor más importante, sinceramente. Es más lo psicológico que va hacer la diferencia", manifestó Cristiano Ronaldo.

Por último, CR7 dijo: "espero que en eso no pase nada hasta los 40, pero si pasa, pues nada. La vida es así, todo tiene un principio y un final, así que Cristiano no va a durar toda la vida, lógicamente, pero me siento aún con fuerza para seguir ganando cosas importantes".