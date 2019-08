Manchester City anunció el fichaje de Joao Cancelo

Pep Guardiola ya tiene al lateral derecho que tanto quería: Joao Cancelo. El Manchester City anunció el fichaje del futbolista portugués procedente de la Juventus y mediante una operación que incluyó una fuerte suma de dinero más el pase de un jugador.

Y es que para que Joao Cancelo se ponga la camiseta del Manchester City, el club inglés cedió los derechos del brasileño Danilo y le abonó 28 millones de euros a la Juventus.

Mediante su página web, el Manchester City anunció que Joao Cancelo firmó contrato hasta 2025, es decir, por las próximas seis temporadas. Además, se unirá a Rodri y Angeliño como nuevos refuerzos del club para la presente temporada.

A sus 25 años, Joao Cancelo tendrá una nueva oportunidad de consolidarse en su carrera. El portugués atesora una calidad indudable, pero su irregularidad le ha pesado en sus anteriores clubes como Juventus, Inter de Milan y Valencia.

Además de la oportunidad de ser dirigido por Pep Guardiola y jugar la Premier League, Joao Cancelo explicó el rol que cumplió su compatriota Bernardo Silva en su fichaje por el Manchester City.

"Él me dijo que el City es un gran club y que la atmósfera es buena. Esa es una de las razones por las que vine. (Bernardo) es un jugador que admiró bastante. Si recuerdo bien, hemos jugado juntos cerca de 8 años (en el Benfica). Estoy con ganas de jugar con él", afirmó Cancelo sobre su compatriota.

Ahora bien, Joao Cancelo deberá competir por un puesto de titular con el inglés Kyle Walker, titular indiscutible con el Manchester City en los últimos dos años. El portugués es otro perfil de futbolista y aguarda pronto que tarde volverse importante en el equipo de Pep Guardiola.

El fichaje de Joao Cancelo al Manchester City está valorado en 65 millones de euros, es decir, 28 millones de euros y el pase de Danilo, estimado en 37 'kilos'. El brasileño, por su parte, firmó un contrato de cinco temporadas con la Juventus.

