Cocinero de Ousmane Dembélé revela los malos hábitos del jugador

Barcelona vuelve a perder con Ousmane Dembélé, en esta ocasión el internacional francés sufrió nuevamente una lesión que lo convierte en una baja sensible de cinco semanas para el equipo de Ernesto Valverde.

El jugador de 21 años tiene una rotura muscular que le impedirá estar presente en los próximos encuentros de su equipo. Desde su llegada al Barcelona procedente del Borussia Dourmud, es la quinta vez que Demebélé sufre una lesión del mismo tipo.

Malos hábitos y vida desordenada

Su ex cocinero, Michael Naya, dio algunas controversiales declaraciones acerca de la manera tan descuidada que tiene el francés de llevar su vida, asegurando que no controla sus tiempos de descanso ni su alimentación.

Asimismo, afirmó que está muy mal asesorado y que en su entorno lo perjudica: “Es un buen chico, pero no controla su vida. Vive constantemente con su tío y su mejor amigo, que no se atreven a decirle nada no respeta para nada los tiempos de descanso, no hay ninguna estructura de alto nivel en su entorno" indicó Naya.

¿Cuándo sufrió la lesión?

Barcelona tuvo su primer partido de la temporada ante el Atlético de Bilbao, con el que cayó por la mínima, dicho encuentro habría sido el escenario de la nueva lesión del jugador francés, pues se lo ve fastidiado tocándose en varias oportunidades el muslo.

Ese fin de semana Dembélé viajó a visitar a su madre a Rennes por lo que se negó a pasar revisión con el departamento médico del ‘Barca’, alegando que no era nada de preocupación y que solo se trataban de algunos calambres.

La plantilla del Barca molesta

Desde que se confirmó la nueva lesión del jugador, los medios españoles no han dejado de atacarlo y tildarlo de irresponsable e inconsciente, además revelan la molestia de jugadores como Luis Suárez y Gerard Piqué, que como lo hicieron el año pasado critican su poca profesionalidad.