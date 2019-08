Inter vs Flamengo [FOX Sports en vivo] Con Guerrero, 'Colorados' empatan 1-1 en Copa Libertadores

Odair Hellmann, entrenador del Inter de Porto Alegre, ensaya variantes para poder aumentar el poder ofensivo frente al Flamengo ya que el equipo necesita de una victoria en casa por más de dos goles de diferencia para avanzar a semifinales de la Copa Libertadores 2019.

Hellmann probablemente alineará desde el comienzo en el Internacional al atacante Wellington Silva, un jugador de mayor velocidad, en el lugar de Rafael Sobis, que fue titular en el partido del Maracaná y está bajo observación médica por una molestia, con la intención de que comience presionando desde el primer minuto al Flamengo por los dos goles que necesita.

Jugando en las puntas, Silva puede ayudar a que el balón llegue más rápido al peruano Paolo Guerrero, el centro delantero del Internacional y el jugador más peligroso de los locales ante el Flamengo.

Otra posibilidad es que Hellamann vuelva a darle una oportunidad al uruguayo Nico López, que perdió el lugar en el titular tras 20 partidos sin anotar en el Internacional pero que viene jugando principalmente en los segundos tiempos. ¿Volverá ante Flamengo?

Flamengo, el club más popular de Brasil, tan sólo necesita de un empate en su visita el miércoles al también brasileño Internacional en el estadio Beira Río de Porto Alegre para volver a disputar una semifinal de la Copa Libertadores tras 35 años de ausencia en esta instancia.

El Flamengo se impuso por 2-0 la semana pasada en el Maracaná en el partido de ida por cuartos de final de la Copa Libertadores, por lo que puede avanzar a la siguiente fase con un empate o hasta con una derrota por un gol de diferencia.

El equipo de Río de Janeiro, que conquistó su único título en la Libertadores en 1981, no disputa una semifinal de la Copa Libertadores desde 1984.

Además de la ventaja que consiguió en el partido de ida, el Flamengo llegó el lunes a Porto Alegre confiado en su plantel millonario y en la buena fase que viene atravesando, que el domingo lo catapultó hasta el liderato del Campeonato Brasileño tras golear a domicilio por 0-3 al Ceará.

En ese partido el defensa español abrió el marcador con su primer gol en canchas brasileñas y el uruguayo Giorgian De Arrascaeta selló el triunfo con un golazo de chilena que se robó hasta los aplausos de la hinchada local del Ceará, en Fortaleza.

El Flamengo viajó confiado en el poder goleador de atacantes como Bruno Henrique, autor de los dos goles contra el Inter la semana pasada y convocado a la selección brasileña para los amistosos de septiembre en Estado Unidos, y Gabriel 'Gabigol', actual goleador de la Liga brasileña.

Gabigol vs Paolo Guerrero

El técnico del Flamengo, el portugués Jorge Jesús, tan sólo tiene una duda para el partido del miércoles debido a que tendrá que sustituir al volante Willian Arao, que tendrá que cumplir una fecha de suspensión por acumulación de tarjetas amarillas.Habrá marca personal sobre Paolo Guerrero.

La principal duda obedece a que el colombiano Gustavo Cuéllar, el otro volante titular del Flamengo, fue separado del equipo la semana pasada por haber forzado las negociaciones con las que intenta su transferencia a un club europeo pero tuvo que ser perdonado.

El vencedor del duelo entre Flamengo e Inter, de Paolo Guerrero, se medirá en semifinales de la Copa Libertadores al vencedor de la llave que disputan los también brasileños Palmeiras y Gremio y en la que los palmeirenses se pusieron en ventaja tras vencer por 0-1 en el partido de ida.

A qué hora juegan Internacional vs Flamengo con Paolo Guerrero vía canal FOX Sports 2

Perú: 7.30 p.m.

Qué canal transmite EN VIVO Inter de Porto Alegre vs Flamengo por Copa Libertadores

Argentina: FOX Play Sur, Fox Sports 2 Argentina y FOX Sports 2 Cono Sur.

Partidos de hoy de la Copa Libertadores 2019 | Internacional vs Flamengo

Partido: LDU Quito vs Boca Juniors

Día: miércoles 28 de agosto

Torneo: Copa Libertadores 2019

Estadio de LDU

Etapa: Cuartos de final (ida)

Hora: 5.15 p.m. (Lima y Quito); 7.15 p.m. (Buenos Aires)

Canal: FOX Sports (Argentina) y Facebook Watch (Ecuador)

Partido: Flamengo vs Internacional

Día: miércoles 28 de agosto

Torneo: Copa Libertadores 2019

Estadio Maracaná

Etapa: Cuartos de final (ida)

Hora: 7.30 p.m. (Lima); 1

Apuestas y Pronósticos EN VIVO Internacional vs Flamengo: así pagan las casas por gol de Guerrero

Cuartos de final de la Copa Libertadores 2019

La Copa Libertadores 2019, denominada oficialmente Copa Conmebol Libertadores 2019, es la sexagésima edición del torneo de clubes más importante de América del Sur, organizado por la Confederación Sudamericana de Fútbol, en la que participan equipos de diez países sudamericanos: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.

Cómo ver Facebook Watch TV EN VIVO Inter de Porto Alegre vs Flamengo | Canales TV

Facebook Watch es una plataforma interna de Facebook en la que se centralizan todos los videos que se suben dentro de la red social. Es decir, en lugar de estar buscando videos en los muros de tus contactos o páginas preferidas, podrá hacerlo de manera directa y fácil para mejorar la experiencia. Para acceder a Facebook Watch sólo tienes que pulsar el icono de la pantalla con el botón de reproducción (como una televisión pequeña con el símbolo del play) que aparece en la fila superior de opciones de la aplicación, dar click y listo. Ojo tendrás que estar siguiendo la página de la Conmebol Libertadores para que te aparezca el juego de hoy.

Alineaciones y Formaciones confirmadas EN VIVO Inter vs Flamengo

Internacional: Marcelo Lomba; Bruno, Rodrigo Moledo, Víctor Cuesta, Uéndel; Rodrigo Lindoso, Edenilson, Patrick, Andrés D'Alessandro; Rafael Sobis (o Wellington Silva o Nico López) y Paolo Guerrero.

Entrenador: Odair Hellmann.

Flamengo: Diego Alves; Rafinha, Rodrigo Caio, Pablo Marí, Filipe Luis; Gustavo Cuéllar (o Gerson), Piris da Motta, Giorgian De Arrascaeta, Everton Ribeiro; Bruno Henrique y Gabriel 'Gabigol'.

Entrenador: Jorge Jesús.