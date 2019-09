Keylor Navas: jugadores del Real Madrid se despidieron del portero con emotivos mensajes [FOTOS]

Luego de varias idas y vueltas, Keylor Navas finalmente fue presentado como nuevo portero del PSG. El portero costarricense deja el Real Madrid luego de ser relegado al banco de suplentes del cuadro blanco tras la llegada del belga, Thibaut Courtois.

Mucha suerte, @NavasKeylor, aunque no te va a hacer falta. Tu mentalidad, tu trabajo y tu calidad humana hablan por ti allá donde vas. Se te va a echar de menos, bro.

Good luck, #KeylorNavas. You will be missed, bro.

¡#PuraVida siempre! pic.twitter.com/Ktzupe5fhv — Sergio Ramos (@SergioRamos) September 2, 2019

Por ello, varios jugadores del Real Madrid utilizaron sus cuentas de redes sociales para despedirse del portero centroamericano quien fue uno de los artífices en las tres Champions League consecutivas obtenidas por el cuadro blanco al mando de Zinedine Zidane.

Por ejemplo, el capitán del Real Madrid, Sergio Ramos, publicó en Twitter e Instagram un sentido mensaje para despedir a su amigo Keylor Navas: “Mucha suerte, @NavasKeylor, aunque no te va a hacer falta. Tu mentalidad, tu trabajo y tu calidad humana hablan por ti allá donde vas. Se te va a echar de menos, bro. Good luck, #KeylorNavas. You will be missed, bro.¡ #PuraVida siempre!”.

De igual forma, Isco utilizó las historias de su cuenta de Instagram para desearle suerte al ahora exportero del Real Madrid: “Muchas gracias por todo Mae! ¡Te mereces lo mejor en esta nueva etapa! ¡Te echaremos de menos amigo!”.

Mientras que Toni Kroos, como buen alemán, solo le dejó una pequeña frase en su Twitter asegurando que extrañará al portero tico. Por otro lado, y a pesar de ser poco expresivo en sus emociones, Luka Modric mostró el cariño que le tiene a Keylor Navas.

“Mae! Ha sido un placer tenerte como compañero y como amigo. Eres un porterazo y una persona de 10. Te echaré de menos. ¡Mucha suerte y pura vida, amigo! ❤️❤️❤️ @NavasKeylor”, señaló el crack del Real Madrid.

Para finalizar, Marcelo fue el más expresivo de todos los jugadores del Real Madrid con un extenso mensaje en su cuenta de Instagram: “Mi hermano Keylor... Han sido años maravillosos a tu lado y tu compartiendo una sonrisa todos los dias lloviendo, con Sol o con Nieve 😅 Mae, eres un ejemplo de trabajo y alegria y eres muy grande por dentro y por fuera.¡Te desearé siempre lo mejor! Gracias por todo “Llave de Dios” 🙏🏾 Te echáremos de menos Camp3on 😎”.