Transmisión de partidos [EN VIVO] Programación para HOY sábado 7 de septiembre

Partidos de HOY sábado 7 de setiembre, transmisión fútbol EN VIVO. La agenda futbolística se encuentra distribuida en los encuentros referidos a la clasificación rumbo a la Eurocopa 2020, Copa Argentina, Brasileirao, Liga Águila, MLS, Copa MX, Liga 2 y Torneo Clausura de Venezuela.

PARTIDOS DE HOY | SÁBADO 7 DE SETIEMBRE

Eurocopa - Clasificación

Los campeones del Mundo saldrán a asegurar su boleto para la Eurocopa 2020 contra Albania mientras que Inglaterra buscará hacer lo propio ante Bulgaria. Grandes choques se vivirán en la mañana/tarde del sábado 7 de setiembre.

Kosovo vs República Checa

Hora: 08:00 a. m.

Inglaterra vs Bulgaria

Hora: 11:00 a. m.

Islandia vs Moldavia

Hora: 11:00 a. m.

Lituania vs Ucrancia

Hora: 11:00 a. m.

Francia vs Albania

Hora: 1:30 p. m.

Serbia vs Portugal

Hora: 1:30 p. m.

Turquía vs Andorra

Hora: 1:30 p. m.

Copa Argentina

Lanús vs Argentinos Jrs

Hora: 3:10 p. m.

Brasileirao

Paolo Guerrero podría recibir descanso por parte de Odair Hellmann tras asegurar su pase a la gran final de la Copa de Brasil. El 'Depredador' anotó un doblete ante Cruzeiro y aseguró el pase rumbo al título.

Corinthians vs Ceará

Hora: 09:00 a. m.

Vasco da Gama vs Bahía

Hora: 09:00 a. m.

Avaí vs Flamengo

Hora: 3:00 p. m.

Fortaleza vs Fluminense

Hora: 3:00 p. m.

Internacional vs Sao Paulo

Hora: 5:00 p. m.

Goiás vs Palmeiras

Hora: 7:00 p. m.

Liga Águila

Cúcuta vs Atlético Bucaramanga

Hora: 3:00 p. m.

Junior vs U. Magdalena

Hora: 5:00 p. m.

Rionegro Águilas vs Envigado

Hora: 5:00 p. m.

Independiente Santa Fe vs Millonarios

Hora: 7:00 p. m.

MLS

New York City vs New England Revolution

Hora: 2:30 p. m.

Cincinnati vs Toronto FC

Hora: 6:30 p. m.

Orlando City vs Los Ángeles FC

Hora: 6:30 p. m.

Colorado Rapids vs Seattle Sounders

Hora: 8:00 p. m.

Portland Timbers vs Sporting Kansas City

Hora: 9:30 p. m.

Copa MX

Albrijes Oaxaca vs Toluca

Hora: 7:00 p. m.

Torneo Clausura 2019

Los dirigidos por Carlos Ramacciotti buscarán consolidarse en lo más alto de la tabla y para ello necesitan vencer si o si a UTC de Cajamarca, quien ha sido el único equipo que no ha podido vencer en el Torneo Clausura 2019.

Por su parte Sport Boys necesita seguir sumando a tres, pero al frente tendrá una dura batalla ante la 'Franja'.

Sport Huancayo vs UTC

Hora: 3:30 p. m.

FBC Melgar vs Molinos El Pirata

Hora: 5:45 p. m.

Sport Boys vs Deportivo Municipal

Hora: 8:00 p. m.

Liga 2

Los Caimanes vs Alianza Atlético.

Hora: 1:00 p. m.

Venezuela | Torneo Clausura 2019

Metropolitanos vs Caracas

Hora: 10:00 a. m.

Trujillanos vs Monagas

Hora: 4:00 p. m.