Jose Mourinho se descarta para reemplazar a Zinedine Zidane: "No me gustaría volver al Real Madrid"

Zinedine Zidane comienza a ser cuestionado tras el discreto inicio del Real Madrid en la Champions League, sin embargo, el francés podría respirar tranquilo luego que el nombre que sonaba como su reemplazo se descartó él mismo.

Nos referimos a José Mourinho, quien declaró no tener ninguna intención de volver al club 'merengue' mientras 'Zizou' sea el entrenador.

"Me gustaría volver al Real Madrid porque tiene entrenador y no es uno cualquiera. Mi vuelta a los banquillos será cuando será”, dijo 'The Special One', quien actualmente se dedica a comentar partidos para una cadena de televisión británica.

Asimismo, el portugués resaltó el trabajo de Zinedine Zidane, a quien considera un técnico correcto no solo por sus estrategias, también por "no vender humo".

“Ha sido un honor trabajar en el Real Madrid. Zidane no es un entrenador cualquiera en la historia del Madrid. No vendo humo. Me gustaría que todo se tranquilice con Zidane”, agregó.

Recordemos que 'Mou' estuvo en el elenco blanco entre 2010 y 2013, conquistando tres títulos: (1 Liga Santander, 1 Copa del Rey y 1 Supercopa de España).

EL DATO

Zidane ha ganado nueve títulos con el conjunto blanco, todos en su primera etapa (2016-2018).