Transmisión de partidos [EN VIVO] Programación para HOY martes 8 de octubre de 2019

Partidos de hoy martes 8 de octubre, transmisión Fútbol EN VIVO. La agenda futbolística está emocionante HOY con encuentros en partidos de hoy. de la Liga Águila: Envigado vs Jaguares Brasileirao Serie B Amistosos fútbol femenino mundial ONLINE GRATIS.

Partidos de hoy 8 de octubre

13.00 horas Portugal vs Inglaterra (Amistoso femenino)

13.15 horas Polonia vs Brasil

16.30 horas Chile vs Uruguay (Amistosos femenino Conmebol)

17.15 horas Botafogo SP vs Figueirense - Brasileirao Serie B

17.15 horas Coritiba vs Guaraní

17.15 horas Operario vs Paraná

18.30 horas Atlético GO vs Cuiba Esporte

18.30 horas Criciúma vs Brasil de Pelotas

18.30 horas Vitória vs Oeste

19.30 horas América MG vs Bragantino

19.30 horas Ponte Preta vs Londrina

19.30 horas Envigado vs Jaguares de Córdoba (Liga Águila)

BRASILEIRAO SERIE B

Es feriado y se acerca una nueva fecha FIFA, pero el fútbol en Brasil no se detiene. La Serie B del Brasileirao entra en su Jornada 27, donde el líder Bragantino buscará estirar su ventaja en la punta cuando visite al América MG. En tanto, Atlético GO buscará recortar ventajas cuando reciba al Cuiba Esporte.



AMISTOSOS FÚTBOL FEMENINO

El fútbol femenino sigue ganando mucho arraigo con el paso del tiempo. Hoy se jugarán distintos partidos amistosos, en seleccionados UEFA y de Conmebol. Portugal se medirá con Inglaterra, mientras que Polonia con Brasil. De la misma forma, Chile chocará con Uruguay.



LIGA ÁGUILA DE COLOMBIA

La Liga Águila de Colombia tampoco se detiene y la fecha 16 iniciará a mitad de semana. El Envigado vs Jaguares de Córdoba abre la jornada futbolística, ambos complicados en el fondo de la tabla. Los locales suman 17 puntos, mientras que la visita de turno solo 12 unidades.