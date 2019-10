Corea del Norte vs Corea del Sur: El histórico partido no televisado, sin hinchas y sin goles [FOTOS]

Corea del Sur y Corea del Norte mantienen todavía desacuerdos políticos, y se mantienen todavía en guerra, por lo que ver una nación unificada es complicada en el corto plazo. En el aspecto deportivo, estas circunstancias también se han visto perjudicadas, generada también por esta división, así que los enfrentamientos directos siempre genera expectativa, como sucedió hoy.

Las eliminatorias en Asia para la Copa del Mundo Qatar 2022 ya se han iniciado, curiosamente con ambos representativos cayendo en el mismo grupo eliminatorio. Los encuentros de ida y vuelta eran los más esperados del Grupo H y hoy se dio el primero de ellos, en la jornada 4: Corea del Norte tenía que recibir a Corea del Sur en el Kim Il-sung Stadium de Pyongyang.

El histórico encuentro al final ha dejado deudas para los fanáticos por algunos detalles que no permitieron la fiesta del fútbol, por la intervención del gobierno de Corea del Norte. Las estrictas órdenes no permitieron que los ciudadanos puedan asistir al recinto deportivo a ver el encuentro, pero no solo ello, sino que la televisión también fue impedida de transmitir el juego.

A pesar de tratarse de un partido oficial para el Mundial Qatar 2022, se dictaminó que los medios de este tipo no tengan acceso, aunque al menos los fotógrafos si pudieron obtener material del, por las características antes mencionadas, ‘Partido Fantasma’. No obstante, no fueron los únicos aspectos que afectaron el desarrollo normal del duelo, pues no había información certera de lo que ocurría.

[FT] 대한민국🇰🇷 0-0 🇰🇵북한

양 팀 득점없이 경기 종료됩니다.

⠀⠀⠀

월드컵 2차 예선

🇰🇷v🇱🇧레바논 2019.11.14 (목) 🏟 레바논 원정 pic.twitter.com/AksdEwrBuh — 대한축구협회(KFA) (@theKFA) October 15, 2019

Sin propagación en vivo de lo que ocurría en el partido, los medios de comunicación debieron guiarse de las publicaciones que compartían en redes sociales (Twitter) tanto Corea del Norte y Corea del Sur. Incluso, se pudo conocer que el aviso de que ya había iniciado el partido eliminatorio llegó con 15 minutos de retraso. Finalmente, el encuentro terminó igualado 0-0.

Corea del Norte no transmite sus partidos

Los juegos de la Selección de Corea del Norte no suelen transmitirse en directo y a veces llega con un día por detrás, tal como pasó en la victoria ante Líbano (2-0). La rigidez también se vio en el tiempo previo al encuentro, pues solo se permitió el ingreso a dicho país del comando técnico y jugadores de Corea del Sur. Ni para un encuentro entre las coreas, luego de 30 años ahí, se hizo una excepción.

EL DATO

En la tabla de posiciones de la eliminatoria, ambos tienen 7 puntos. Corea del Sur es líder por diferencia de goles y suele ser más competitiva en el fútbol, buscando asistir a su 9° mundial seguido. En tanto, Corea del Norte busca su tercera participación (antes en 1966 y 2010).