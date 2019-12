Carlo Ancelotti es anunciado como nuevo entrenador del Everton [FOTO]

Carlo Ancelotti asumirá el cargo de nuevo entrenador del Everton, tras su salida del Napoli hace unas semanas. el entrenador italiano reemplazará al portugués Carlos Silva, que dejó su cargo tras la derrota de 5-2 ante el Liverpool por la fecha 14 de la Premier League.

El fichaje de Ancelotti tomó por sorpresa a los hinchas del cuadro inglés, pues fue anunciado instantes antes de que el Everton se mida ante el Arsenal partido correspondiente a la jornada 17 de la liga inglesa.

‘Carletto' tendrá un duro trabajo con el Everton, pues el equipo de la ciudad del Liverpool se ubica en la décimo quinta posición con 19 unidades, muy lejos del equipo de Jurgen Kloop, líder del torneo con 39 unidades.

🔵 | Introducing the new manager of Everton Football Club, @MrAncelotti! #WelcomeMrAncelotti pic.twitter.com/zNNoix8H5R