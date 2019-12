Eliminatorias Qatar 2022: Rafael Dudamel a punto de dejar la selección de Venezuela

Eliminatorias Qatar 2022 | El entrenador de la selección de Venezuela, Rafael Dudamel, evalúa seriamente su presencia en el banquillo de la 'Vinotinto'. Y es que viene analizando una oferta que ha recibido de la Primera División de Brasil.

Según la información de 'O Tempo', Dudamel es la principal opción para asumir las riendas de Atlético Mineiro. Incluso, afirman, el estratega llanero ya estaría negociando su salida con la Federación Venezolana de Fútbol.

"Es cuestión de horas", indicó el medio brasileño al referirse a la resolución de contrato entre el DT de 43 años y el ente que rige el fútbol venezolano. Revelan que ya se llegó a reunir con el presidente de Atlético Mineiro para discutir temas de salario.

Dudamel, siguiendo con la información del citado medio, gana alrededor de 3 millones de dólares en la selección de Venezuela, es decir, percibe el astronómico sueldo de 250 mil dólares mensuales: uno de los más altos de Sudamérica.

Eliminatorias Qatar 2022 | Rafael Dudamel negocia con la FVF

Para ejecutarse la salida de Rafael Dudamel, de la selección de Venezuela, deberá de llegarse a un acuerdo con la Federación Venezolana de Fútbol. 'O Tempo' afirma que la fricción con la federación de su país, por el contrato hasta 2022, podrá ser resuelta sin penalización: en su contrato aparece que no tiene el costo de rescisión.

Dudamel viene realizando un destacado trabajo en las selecciones de Venezuela. Bajo su mando, la 'Vinotinto' alcanzó los cuartos de final en la última Copa América y venció por 3-1 a Argentina en un amistoso en el presente año. A esto hay que agregarle que se coronó subcampeón del Mundo con la Sub-20 en el año 2017.

Eliminatorias Qatar 2022 | Fixture de la selección de Venezuela

La selección de Venezuela debutará ante su similar de Colombia (en Barranquilla o Bogotá) en marzo de 2020. Luego de ello, recibirá a Paraguay por la segunda fecha de las Eliminatorias rumbo al Mundial de Qatar 2022.

Primera Fecha - Marzo de 2020

Uruguay vs Chile

Colombia vs Venezuela

Brasil vs Bolivia

Paraguay vs Perú

Argentina vs Ecuador

Segunda Fecha - Marzo de 2020

Perú vs Brasil

Venezuela vs Paraguay

Bolivia vs Argentina

Chile vs Colombia

Ecuador vs Uruguay

Tercera Fecha - Setiembre de 2020

Colombia vs Uruguay

Brasil vs Venezuela

Bolivia vs Ecuador

Argentina vs Paraguay

Chile vs Perú

Cuarta Fecha - Setiembre de 2020

Uruguay vs Brasil

Perú vs Argentina

Venezuela vs Chile

Paraguay vs Bolivia

Ecuador vs Colombia

Quinta Fecha - Octubre de 2020

Colombia vs Brasil

Venezuela vs Ecuador

Bolivia vs Perú

Argentina vs Uruguay

Chile vs Paraguay

Sexta Fecha - Octubre de 2020

Uruguay vs Bolivia

Perú vs Venezuela

Brasil vs Argentina

Paraguay vs Colombia

Ecuador vs Chile

Séptima Fecha - Noviembre de 2020

Uruguay vs Paraguay

Perú vs Colombia

Brasil vs Ecuador

Bolivia vs Venezuela

Argentina vs Chile

Octava Fecha - Noviembre de 2020

Colombia vs Argentina

Venezuela vs Uruguay

Paraguay vs Brasil

Chile vs Bolivia

Ecuador vs Perú

Novena Fecha - Marzo de 2021

Perú vs Uruguay

Venezuela vs Argentina

Bolivia vs Colombia

Chile vs Brasil

Ecuador vs Paraguay

Décima Fecha - Marzo de 2021

Uruguay vs Ecuador

Colombia vs Chile

Brasil vs Perú

Paraguay vs Venezuela

Argentina vs Bolivia

Décimo Primera Fecha - Junio de 2021

Uruguay vs Colombia

Perú vs Chile

Venezuela vs Brasil

Paraguay vs Argentina

Ecuador vs Bolivia

Décimo Segunda Fecha - Junio de 2021

Colombia vs Ecuador

Brasil vs Uruguay

Bolivia vs Paraguay

Argentina vs Perú

Chile vs Venezuela

Décimo Tercera Fecha - Setiembre de 2021

Uruguay vs Argentina

Perú vs Bolivia

Brasil vs Colombia

Paraguay vs Chile

Ecuador vs Venezuela

Décimo Cuarta Fecha - Setiembre de 2021

Colombia vs Paraguay

Venezuela vs Perú

Bolivia vs Uruguay

Argentina vs Brasil

Chile vs Ecuador

Décimo Quinta Fecha - Octubre de 2021

Colombia vs Perú

Venezuela vs Bolivia

Paraguay vs Uruguay

Chile vs Argentina

Ecuador vs Brasil

Décimo Sexta Fecha - Octubre de 2021

Uruguay vs Venezuela

Perú vs Ecuador

Brasil vs Paraguay

Bolivia vs Chile

Argentina vs Colombia

Décimo Séptima Fecha - Noviembre de 2021

Uruguay vs Perú

Colombia vs Bolivia

Brasil vs Chile

Paraguay vs Ecuador

Argentina vs Venezuela

Décimo Octava Fecha - Noviembre de 2021

Perú vs Paraguay

Venezuela vs Colombia

Bolivia vs Brasil

Chile vs Uruguay

Ecuador vs Argentina