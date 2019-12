Sadio Mané, Mohamed Salah y Riyad Mahrez finalistas a Mejor Jugador Africano del 2019 [VIDEO]

La Premier League alberga a jugadores provenientes de África, aunque tal vez en menor medida que la Liga 1 de Francia o la Serie A de Italia. A pesar de ese detalle, los jugadores que juegan en el torneo inglés son los que dominan los premios del mencionado continente.

Y es que, la Confederación Africana de Fútbol (CAF), como cada año, realiza la lista conformada por los mejores jugadores que han representado al continente en el último calendario. La lista era larga, pero quedó reducida en Sadio Mané, Mohamed Salah y Riyad Mahrez.

Estros tres futbolistas de ofensiva se han ganado el derecho de estar entre los tres finalistas que aspiran el título, cada uno por distintos méritos, pero con valores futbolísticos que hacen merecida su aparición. Acá te mencionamos los logros de cada uno de ellos en el 2019.

