Messi: "Fuimos superiores casi todo el partido pero hay que meter los goles"

En un partido en el que el VAR tuvo mucho que ver, el Barcelona de Lionel Messi sucumbió ante el Atlético del “Cholo” Simeone. Con goles de Koke, Morata y Correa “los colchoneros” lograron conseguir su pase a la final en el King Abdullah Sports (Arabia Saudita) donde se verán la cara con el Real Madrid en un derbi madrileño este domingo 12 de enero para definir al campeón de esta nueva edición de la Supercopa de España.

Tras la derrota, salió a dar la cara por el equipo su capitán, el astro argentino Lionel Messi brindó sus declaraciones pese a la tristeza de no obtener un nuevo título: “Ha sido una lástima, hicimos un gran partido, siendo protagonistas, tuvimos el control del partido durante 80 minutos, atacando todo el tiempo, pero se nos fue el partido en errores puntuales que generaron contras cuando estaban muertos. Teníamos que haber cerrado el resultado antes” declaró el delantero culé.

Al mencionarle sobre los partidos frente a la Roma y el Liverpool el argentino no dudó en responder: “¿Si ha pesado Roma y Anfield? No tiene nada que ver con esos partidos, hemos cometidos errores que no se pueden cometer, perdemos balones fáciles y en dos toques nos crean varios mano a mano con Neto. Son errores que no pueden suceder porque hicimos 80 minutos muy buenos”.

Con la derrota no tardaron en saltar las preguntas sobre Valverde y su continuidad en el cuadro blaugrana, sin embargo “Lio” demostró la gran relación que lleva con su entrenador y no dudó en declarar: “Seguimos trabajando e intentando mejorar prepararemos el partido que viene y la segunda vuelta. Aunque no estamos haciendo buenos partidos, seguimos primeros en Liga” añadió.

Cabe recordar que el Barcelona con Valverde como director técnico ha conseguido dos títulos de liga, una Copa del Rey y una Supercopa de España. Sin embargo, no ha obtenido ningún título internacional y ha tenido partidos “catastróficos” como el de Roma o el de Anfield.

Con esto el Barcelona queda libre para disputar la liga española y esperar por los octavos de final de la Champions League que se encuentran próximos a realizarse en febrero donde medirá fuerzas con el Napoli.