Miguel Russo aún sueña con tener a Paolo Guerrero en Boca Juniors: "no lo doy por descartado"

Hace un año Miguel Ángel Russo era entrenador de Alianza Lima, club del que se fue por la puerta falsa tras malos resultados y problemas con la plantilla. Este último inconveniente parece que no lo tendrá en Boca Juniors, según su última declaración.

El estratega argentino asegura que se entendió rápido con sus nuevos dirigidos, con los que tiene una comunicación bastante fluida.

"Con este plantel nos entendimos rápido. Más allá de lo futbolístico, uno va conociendo a los jugadores de manera más personal. Charlamos mucho. El diálogo es constante, fluido, y eso es lo que más me interesa", dijo Russo.

Asimismo, se refirió a la posibilidad de fichar a Paolo Guerrero, quien ya comenzó la pretemporada con el Inter de Porto Alegre y en Argentina ya lo descartan como jale de Boca.

"No es fácil, pero estamos trabajando en todo lo que necesitamos para mejorar este plantel. ¿Si doy por caído lo de (Paolo) Guerrero? No, no doy por descartado a nadie. El libro de pases está abierto y las cosas siempre pueden suceder. Los jugadores saben lo que es Boca. Sabemos cómo es Boca. No es fácil, estamos con los tiempos cortos. Hoy a nivel país, por temas económicos, traer un jugador de afuera cuesta un montón. Hay otro tipo de complicaciones que no había antes", sostuvo.

El 'Xeneize' volverá a la acción el 26 de enero ante Independiente por la Superliga argentina, sin embargo, antes disputará dos amistosos, uno ante Universitario de Deportes, el próximo jueves en la ciudad gaucha de San Juan.

EL DATO

Russo ya fue entrenador de Boca Juniors en 2007, año en que ganó la Copa Libertadores.