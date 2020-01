PSG: Mauro Icardi y el as bajo la manga para impedir su retorno al Inter de Milán

El PSG y Mauro Icardi llevan una grata relación, pero hay que recordar que el jugador aún le pertenece al Inter de Milán y que está cedido con opción de compra al cuadro francés.

Sin embargo, “L’Équipé” asegura que existe una cláusula de contrato en la que señala que el cuadro parisino decidirá si quiere seguir o no con los servicios del delantero argentino, que por ahora tiene más que contentos a los del Parque de los Príncipes con 17 goles en 19 partidos en lo que va de la temporada.

Entonces, de ser cierta la cláusula que señala el medio francés, no importaría si Icardi quisiera volver al cuadro italiano, ya que la última palabra la tiene el PSG. No obstante, por el momento las alarmas están apagadas pues el delantero argentino parece vivir enamorado de la bella París y no ha mostrado descontento alguno en su actual casa.

¿Cómo le fue a Icardi en su último partido en Francia?

Mauro Icardi viene de anotar un hat-trick en la Copa de Liga (francesa) en la victoria por 6-1 sobre el Saint-Étienne, club donde actualmente milita el peruano Miguel Trauco, quien lo sufrió junto a su equipo y no pudieron detener al argentino -que estuvo en una noche mágica-.

En tanto, en la Ligue 1 es el segundo goleador del PSG con 9 tantos, por encima del astro brasileño Neymar (8) y por debajo de Mbappé (10). En este torneo, el conjunto que dirige Thomas Tuchel marcha en primera posición con 45 puntos.

Icardi y el PSG están atravesando un romance de invierno en París y por el momento no hay indicios de que el argentino se quiera marchar ni de que el cuadro parisino decline de los servicios de Mauro. Mientras tanto en el Parque de los Príncipes se preparan para hacer maletas y viajar a Alemania, pues el 18 de febrero jugarán la ida de los octavos de final de la UEFA Champions League contra el Borussia Dortmund.