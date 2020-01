Liverpool venció 2-0 al Manchester United y se quedó con el clásico de Inglaterra

Liverpool sigue con su racha de 100 partidos sin perder y esta vez hizo respetar su superioridad ante el Manchester United, tras vencerlo por 2-0 en el último minuto del partido y consolidarse como el líder absoluto de la Premier League.

El conjunto de Jugen Kloop venció nuevamente y con ello sigue en una de las mejores rachas deportivas de la historia del fútbol inglés. El equipo de los 'reds' tiene un dominó amplio en la Premier pues con 64 puntos a más de 15 unidades de su escolta el Manchester City.

Durante el primer tiempo el conjunto local fue superior y mostró su estilo de juego desde el inició del encuentro así logró tener la posesión del balón y generar más opciones de gol, por otro lado el rival empezó sufriendo a los delanteros del Liverpool.

Esa superioridad en el juego de los dirigidos de Jurgen Kloop se reflejó muy rápido en el marcador, tras anotar el 1-0 al minuto 13 del primer tiempo, tras un tiro de esquina que terminó con el remate de cabeza de Virgil van Dijk.

Minutos después llegaría el que pudo ser el 2-0 del equipo anotado por Firmino, sin embargo, el árbitro del partido anularía la jugada de gol y el marcador seguiría intacto. El Liverppol en los primeros 45 tuvo al rededor de 6 remates a puerto de los cuales se salvó el rival.

El segundo tiempo el dominio siguió siendo por parte de los locales que tuvieron muy buenas ocasiones con individualidades destacadas de Sadio Mané y Roberto Firmino, sin embargo, el segundo tanto llegaría a la final del partido con una gran actuación de Mohamed Salah.

- 90' Mohamed Salah (Liverpool) culmina su bonita jugada individual con un soberbio disparo dentro del área, imposible para De Gea.

- 59' !GRAN OCASIÓN PARA EL UNITED! Anthony Martial estuvo muy cerca de anotar el gol del empate, pero la pelota salió desviada por encima del arco.

- 45 +2' el árbitro pita el final del Primer tiempo y el partido termina con una clara superioridad del Liverpool que gana por 1-0.

- 22' Gol de Firmino, sin embargo, el árbitro del partido anula el tanto, tras la revisión del VAR.

- 14' Virgil van Dijk anota de cabeza el primero del partido, tras un tiro de esquina a favor de los reds.

- Ya se dio inicio del partido en Anfield.

- Ambos equipos ya se encuentran calentando en el terreno de juego

- El plantel dirigido por Ole Gunnar Solskjær llega a Anfield en busca de romper la racha de 100 partidos sin perder del Liverpool.

Liverpool: Alisson, Alexander Arnould, Gomez, Van Dijk, Robertson, Wijnaldum, Henderson, Oxlade, Mane, Salah, Firmino.

Manchester United: De Gea, Bissaka, Manguire, Shaw, Williams, Matic, Fred, Andreas, James, Martial.

El Liverpool recientemente ha cumplido una racha de 1000 partidos sin perder en Anfield por la Premier League, a eso hay que agregarle que esta temporada no han perdido ningún partido en la liga inglesa, ganando 20 y empatando 1. Mientras que la otra cara de la moneda son los dirigidos por el noruego Ole Gunnar Solskjær, quienes en 22 partidos han ganado 9, empatado 7 y perdido 6.

Además, como es costumbre las casas de apuestas juegan su partido a parte. En esta ocasión en Betsson, la victoria del Liverpool paga 1.41, mientras que el empate 5.20 y la victoria del Manchester United la cantidad de 8.40. La casa Te Apuesto también paga parecido, 1.32 victoria local, 4.90 el empate y 8.00 victoria visitante. Sin duda alguna los amantes del riesgo tienen una gran oportunidad para apostar a los "Diablos Rojos"..

El partido se jugará en Anfield el estadio del Liverpool y el compromiso arranca a las 11:30 horas de la mañana en Perú.

El partido puedes sintonizarlo a través de ESPN, que es el canal 621 (SD) y 1620 (HD) en DirecTV. Mientras que en Movistar TV es el 504 (SD) y 740 (HD).

