¡Confirmado! Barcelona no fichará un delantero pese a lesión de Luis Suárez

Una de las grandes dudas que tenía Barcelona era si fichar o no un delantero centro ante la lesión del uruguayo Luis Suárez. En días anteriores se especuló con muchos nombres, pero al final la directiva decidió no contratar a nadie.

En la cúpula consideran que en el mercado actual no hay un jugador de las características que desean y prefieren no gastar. Eso sí, negociaron con Valencia por Rodrygo pero las partes no llegaron a un acuerdo y le pusieron fin a las conversaciones.

Eric Abidal le informó al presidente de Barcelona, Josep Maria Bartomeu, de estas consideraciones no solo tácticas, también económicas, puesto que los elementos que sí gustan en la interna piden demasiado dinero o simplemente no los colocan a la venta o dejan salir en calidad de préstamo.

Por todo ello, Barcelona no se moverá en cuanto a fichajes y buscará ganarlo todo con la actual plantilla donde resaltan: Lionel Messi, Antoine Griezmann, Ansu Fati y Ousmane Dembélé, que regresará pronto luego de superar su lesión.

EL DATO

Barcelona jugará el domingo 2 de febrero ante el Levante en el Camp Nou. Cotejo es válido por La Liga.