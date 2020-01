Barcelona vs Leganés [DirecTV EN VIVO] GRATIS 2-0 EN DIRECTO Copa del Rey

Barcelona vs Leganés EN VIVO DirecTV, Sky Sports y DAZN ONLINE Ambos equipos estarán cara a cara HOY jueves 30 de enero en un atractivo partido ya que ambos conjuntos buscarán su pase a cuartos de final de la Copa del Rey. El duelo está programado para la 1:00 (hora peruana) en el Camp Nou.

MINUTO x MINUTO | Barcelona vs Leganés vía DirecTV y DAZN

45' + 2 ¡Final de la primera parte!

45' + 1 Vidal no llegó al pase y todo acaba con el balón en las manos del arquero del Leganés.

45' + 1 Infracción contra Messi. Podría estar el tercero.

45' Vamos a jugar dos minutos más en el Camp Nou.

42' Falta a favor del Leganés. Tiro libre para el cuadro que busca acortar la distancia en el marcador.

40' Pase largo buscando a Griezmann, pero el arquero visitante se queda con el balón.

37' Llega muy fácil el Barcelona al área chica del Leganés. Está al caer el tercero.

34' Centro por la izquierda y vuelve a sacar el Barcelona. La visita busca como puede.

33' Finalmente la defensa despeja y se arma el contragolpe.

32' Leganés trata de descontar. Tiene un tiro de esquina a su favor.

27' ¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DEL BARCELONA! Lenglet ganó en el salto y pone, de cabeza, el 2-0 en el marcador.

26' Gran pase para Griezmman. El francés sacó el remate, pero el arquero mandó el esférico al tiro de esquina.

24' Tiro libre, Lenglet ganó en el aire y el arquero visitante se quedó con el balón.

23' Fuerte entrada contra Busquets y hay amarilla para Pérez en el Leganés.

22' Sigue llegando con peligro el Leganés. Otra vez la visita se pierde una clara chance de llegar a la paridad.

19' Vidal recuperó un balón en ataque para el Barcelona, se animó en la personal y casi llega el segundo.

16' ¡UFFFFFFFFFFFFFFFF! Jordi Alba metió un centro rasante que casi se termina metiendo en el arco del Leganés.

15' La mueve Messi por el medio. Arma el ataque el Barcelona.

15' Sigue atacando

12' Segunda llegada de la visita. Vuelve a insistir el Leganés a través de un remate de larga distancia.

10' El árbitro está que revisa el gol. Por ahora, consulta con sus compañeros.

8' Gol anulado para el Barcelona. Griezmann se encontraba en posición adelantada.

6' Sigue atacando el Barcelona. Quiere liquidar el partido cuanto antes.

4' ¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DEL BARCELONA! Semedo desbordó por la derecha y Griezmann definió con clase para poner el 1-0 en el marcador.

2' El Barcelona ya comienza a mandar en el juego. Leganés apuesta por el contragolpe.

1' ¡UFFFFFFFFFFFFFFF! Leganés casi logra el primer tanto del partido. El balón pasó cerca del arco de Ter Stegen.

1' Arrancó el partido en España.

Todo listo para que arranque el partido en el Camp Nou.

Barcelona vs Leganés en directo por DAZN.

PRIMER TIEMPO

Minuto a minuto.

1' En breves minutos.

Alineación del Barcelona hoy

La formación a continuación.

Formaciones confirmadas Barcelona vs Leganés

Barcelona: Ter Stegen, Nelson Semedo, Gerard Piqué, Sergio Busquets, Lionel Messi, Lenglet, Antoine Griezmann, Jordi Alba, Frenkie De Jong, Arturo Vidal y Ansu Fati.

Entrenador: Quique Setién.

Leganés: Cuellar, Jonathan Silva, Roque Mesa, Braithwaite, Awaziem, Rodri Tarín, Rosales, Aitor Ruibal, Rubén Pérez, Siovas y Óscar.

Entrenador: Javier Aguirre.

🗒ALINEACIÓN I Estos son los valientes pepineros que defenderán en la noche de hoy el sueño copero de una ciudad. #BarçaLeganés #CopadelRey #VamosLega pic.twitter.com/auvOQxL5Za — C.D. Leganés (@CDLeganes) January 30, 2020

Barcelona vs Leganés

Ver en directo Barcelona vs Leganés | Los catalanes reciben la visita del Leganés en un choque vital por la Copa del Rey. La visita va en búsqueda del golpe y dejar afuera a uno de los favoritos para llevarse el mencionado certamen.

Barcelona no se guardará nada y saldrá con todas sus armas para demostrar su favoritismo y hacer respetar la casa. Los azulgranas no atraviesan un buen momento debido a que tras la derrota y eliminación por la Supercopa de España a manos del Atlético de Madrid, las críticas no han cesado.

A pesar de que Ernesto Valverde ya no es más el DT y ahora está Quique Setién en la banca de suplentes, el Barcelona no encuentra el rumbo y sigue teniendo una irregular campaña. Ahora último, perdió 2-0 ante Valencia por LaLiga.

Es por ello que Setién buscará demostrar que tiene plantel como para salir de este incómodo momento y, también, dejar atrás la imagen deslucida que dejó el cuadro catalán en octavos de la Copa del Rey, en donde estuvo cerca de ser eliminado por un humilde UD Ibiza, equipo que hasta el minuto 70, estaba haciendo historia en España.

“Se entiende claramente lo que dije. Llevamos seis entrenamientos y hay muchas cosas que es imposible que podamos ver en el terreno de juego. Es un proceso normal”, expresó en la previa ante Leganés, el actual DT del Barcelona.

Segundos después, Setién agregó lo siguiente: “Siempre hay una tendencia de pensar que todo es fácil. La realidad es que este club ha complicado la vida a muchos equipos. El Leganés está haciendo las cosas bastante bien, a pesar de la clasificación. Lo que hace, lo hace muy bien. Es un equipo que te puede dar un disgusto”.

Barca vs Leganés

Cabe mencionar que el Barcelona viene sufriendo la baja de una de sus figuras. El uruguayo Luis Suárez se encuentra lesionado por lo que encontrar un ‘9’ que lo pueda reempalazar se ha vuelto una difícil tarea para Quique Setién.

Por el lado de la visita, el Leganés viene haciendo una gran Copa del Rey. Incuso, algunos expertos indican que podría dar la sorpresa en el Camp Nou ante un Barcelona que no está sólido en su juego.

Barcelona vs Leganés VER EN VIVO | Convocados por Quique Setién

El entrenador del Barcelona convocó a los siguientes jugadores: Ter Stegen, Semedo, Piqué, Rakitic, Sergio Busquets, Arthur, Messi, Lenglet, Griezmann, Jordi Alba, Sergi Roberto, De Jong, Arturo Vidal, Umtiti, Junior, Iñaki Peña, Collado y Ansu Fati.

Como se conoce, Luis Suárez, Ousmane Dembélé y portero brasileño Neto quedaron fuera por lesión. Wague por decisión técnica.

Formaciones Barcelona vs. Leganés

Barcelona: Ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Alba; Rakitic, De Jong, Vidal; Ansu Fati, Messi y Griezmann.

Entrenador: Quique Setién

Leganés: Cuéllar; Rosales, Tarín, Siovas, Awaziem, Silva; Rubén Pérez, Recio, Óscar Rodríguez, Kevin Rodrigues; y Braithwaite.

Entrenador: Aguirre

Hora: 13:00

A qué hora juega Barcelona vs Leganés (hora peruana)

Barcelona vs. Leganés se juega a las 1.00 p.m. (hora de Lima, Perú) por la Copa del Rey.

A qué hora juega Barcelona vs Leganés (hora argentina)

Barcelona vs. Leganés se juega a las 3.00 p.m. (hora de Buenos Aires, Argentina) por la Copa del Rey.

A qué hora juegan Barcelona vs Leganés (hora de España)

Barcelona vs. Leganés se juega a las 7.00 p.m. (hora de Madrid, España) por la Copa del Rey.

A qué hora juegan Barcelona vs Leganés (hora de México)

Barcelona vs. Leganés juegan a las 1.00 p.m. (hora del DF, México) por la Copa del Rey.

Barcelona vs Leganés: horarios de todo el mundo

México: 12.00 horas

Perú: 13.00 horas

Ecuador: 13.00 horas

Colombia: 13.00 horas

Estados Unidos: 13.00 horas (New York, Washington, Florida)

Venezuela: 14.00 horas

Bolivia: 14.00 horas

Argentina: 15. 00 horas

Uruguay: 15.00 horas

Paraguay: 15.00 horas

Brasil: 15.00 horas

Chile: 15:00 horas

Inglaterra: 18.00 horas

España: 19.00 horas

Alemania: 19.00 horas

Italia: 19.00 horas

Francia: 19.00 horas

¿Qué canal transmite Barcelona vs Leganés?

Argentina: DIRECTV Play Deportes y DIRECTV Sports Argentina.

Chile: DIRECTV Sports Chile y DIRECTV Play Deportes.

China: PPTV Sport China.

Colombia: DIRECTV Sports Colombia y DIRECTV Play Deportes.

El Salvador: Sky Sports HD.

Alemania: DAZN.

México: Sky HD y Blue To Go Video Everywhere.

Países Bajos: Ziggo Sport 14 y Ziggo Sport Select.

Nicaragua: Sky HD.

Panamá: Sky HD.

Perú: DIRECTV Play Deportes y DIRECTV Sports Peru.

Portugal: Sport TV LIVE y Sport TV3.

Puerto Rico: DIRECTV Sports Puerto Rico.

Estados Unidos: ESPN+.

Uruguay: DIRECTV Sports Uruguay y DIRECTV Play Deportes.

Venezuela: DIRECTV Play Deportes y DIRECTV Sports Venezuela.

¿Dónde ver Barcelona Leganés?

En los canales DirecTV Sports, Sky Sports y DAZN España.

Horarios, TV y dónde ver Barcelona vs Leganés

El partido entre Barcelona vs Leganés se jugará a partir de las 1.00 p.m. (hora peruana) y será transmitido por los canales DirecTV Sports de Latinoamérica, Sky Sports HD de México y DAZN de España.

Dónde ver DirecTV EN VIVO Barcelona vs Leganés | Guía TV

Canales exclusivos para Perú, Argentina, Chile, Colombia, Uruguay, Venezuela y Ecuador. También se podrá ver vía DirecTV.

ArenaVision

DirecTV Sports 1: Canal 610 (SD) y Canal 1610 (HD).

DirecTV Sports 2: Canal 612 (SD) y Canal 1612 (HD).

DirecTV Sports 3: Canal 613 (SD) y Canal 1613 (HD).

DirecTV Play

La Evolución De La Televisión. Mira Todo Nuestro Contenido Donde Quieras! Partidos, Series y Películas en un solo lugar, Ingresa Ahora! Acceso Multidispositivo. Sin Instalaciones. Ventajas: Sin Costo Adicional, Acceder Desde Todos Tus Dispositivos, Sin Instalaciones.

Dónde ver Sky Sports EN VIVO Barcelona vs Leganés | Canales TV

Sky Sports 1: Canal 501 (SD) y Canal 1501 (HD).

Sky Sports 2: Canal 502 (SD) y Canal 1502 (HD).

Sky Sports 3: Canal 516 (SD) y Canal 1516 (HD).

LiveTV

Ver las tranmisiones Live Streaming con tu televisor es posible con los servicios DAZN y ESPN Play.

Canal DAZN España

DAZN es un servicio de streaming que pertenece a Perform Group. El servicio está dedicado a los deportes, ofreciendo transmisiones de eventos en vivo y bajo demanda desde varias propiedades. Se lanzó por primera vez en Austria, Alemania, Japón y Suiza en agosto de 2016 y en Canadá el año siguiente.

DAZN ONLINE GRATIS

El servicio streaming DAZN transmitirá el juego entre Barcelona vs Leganés.

¿Cómo ver DAZN España?

DAZN es un servicio de streaming que pertenece a Perform Group. El servicio está dedicado a los deportes, ofreciendo transmisiones de eventos en vivo y bajo demanda desde varias propiedades. Se lanzó por primera vez en Austria, Alemania, Japón y Suiza en agosto de 2016 y en Canadá el año siguiente.

En cuántos dispositivos puedo ver DAZN

Una nueva forma de ver deporte: en cualquier lugar y en cualquier dispositivo (Smart TV, móvil o tablet, ordenador o videoconsola).

DZONE

Todos los partidos en directo.

Pirlo TV

Exjugador del AC Milan.

Cómo ver DAZN en la TV

El primer y más sencillo método de ver DAZN en una televisión es buscar su aplicación nativa oficial disponible para algunos modelos de televisores inteligentes. La aplicación está disponible en televisores con los sistemas operativos Android TV, TizenOS (Samsung), WebOS (LG) y Panasonic Smart TV.

A puro gol

Para conseguir la aplicación, tendrás que entrar en la tienda de aplicaciones del sistema operativo de tu televisor y buscar la palabra DAZN. Una vez instalada, ya sólo te queda entrar en ella e iniciar sesión con la cuenta de usuario que hayas creado a través del navegador.

ESPN Deportes

ESPN Deportes es un canal de televisión por suscripción estadounidense que emite eventos en español, propiedad de Walt Disney Television.​​ Dirigido a la comunidad hispana estadounidense, realiza sus emisiones desde Ciudad de México, Los Ángeles y Bristol, y cuenta con una emisora de radio

Televisión Libre

Programa de televisión.

Dusan Tadic

El jugador del Ajax está en los planes de Quique Setién en el FC Barcelona.

Escudo de Barcelona

La primera versión era el escudo de la ciudad de Barcelona, embaldosado con cuatro cuartos. Arriba lucía una corona y un murciélago, y estaba rodeado por dos ramas, una de laurel y otra de palmera. Era una forma de expresar, desde buen principio, la vinculación del club con la ciudad que le vio nacer. En 1910, el Barça convocó un concurso abierto a todos los socios que tuvieran propuestas. Ganó el dibujo de Carles Comamala, jugador del club entre 1903 y 1912, y por aquel entonces estudiante de medicina y un gran dibujante. Así nació el escudo que el club ha lucido desde entonces, con pocas variaciones. Se trata de un escudo con forma de olla que mantenía en los cuartos superiores la Creu de Sant Jordi y las cuatro barras, elementos representativos de Barcelona y Catalunya, respectivamente. En el centro del escudo, en una franja, aparecen las iniciales del club, F.C.B., y en la parte inferior los es azul y grana con un balón de fútbol. La forma actual del escudo corresponde a la adaptación que hizo, en el año 2002, el diseñador Claret Serrahima, que se decantó por unas líneas más estilizadas, surpimió los puntos que separaban las iniciales del club, abrevió el nombre y redujo el número de puntas. Cabe decir que este escudo presenta unas líneas más sencillas, que facilitan su reproducción en todos los formatos de la identidad corporativa de la entidad.

FCB

El Fútbol Club Barcelona, conocido popularmente como Barça, ​ es una entidad polideportiva de Barcelona, España. Fue fundado como club de fútbol el 29 de noviembre de 1899 y registrado oficialmente el 5 de enero de 1903.​​​

Cuándo juega el Barcelona la Copa del Rey

Barcelona juega hoy ante el Leganés por los octavos de final de la Copa del Rey.

Tarjeta Roja

La tarjeta roja es una amonestación grave que solamente se muestra una vez y representa la expulsión del jugador. Es decir, el jugador que es amonestado con tarjeta roja es expulsado del juego y ningún otro jugador puede entrar a jugar a cambio de él. Puede ser mostrada debido a conducta violenta y juego brusco, escupir a otros jugadores, usar la mano intencionalmente para impedir un gol, usar palabras y gestos obscenos y recibir dos tarjetas amarillas.

Por dónde ver Barcelona hoy

Partido del Barcelona va por DirecTV Sports, Sky Sports y DAZN.

Elitegol

Ver todos los goles.

Riqui Puig

Ricard Puig Martí, mejor conocido como Riqui Puig, es un futbolista español que pertenece al F. C. Barcelona "B" desde el inicio de la temporada 2018-2019. Debutó con el primer equipo del Barça el 5 de diciembre de 2018 en un partido de Copa del Rey contra la Cultural y Deportiva Leonesa.

Lionel Messi

Lionel Andrés Messi Cuccittini, conocido como Leo Messi, ​ es un futbolista argentino que juega como delantero o centrocampista.​​ Ha desarrollado toda su carrera en el F. C. Barcelona de la Primera División de España y en la selección argentina, equipos de los que es capitán.

DAZN en Movistar Plus

Por el momento no se puede ver DAZN en Movistar aunque no se puede descartar que en un futuro pueda llegar un acuerdo que lo permita. Recordemos que Movistar ya ha alcanzado acuerdos para introducir plataformas de streaming dentro de su oferta televisiva como Netflix.

Como ya ha comentado Movistar en una ocasión, respondiendo a uno de los comentarios de sus usuarios, no hay novedades al respecto y de momento no se podrá ver DAZN en Movistar. Si se llegase a un acuerdo entre ambas compañías, se anunciará utilizando los canales habituales de comunicación.

Si se llegase a un acuerdo, podríamos ver DAZN en Movistar+, integrado en su descodificador o bien utilizando cualquiera de los dispositivos compatibles (smartphone, tablet, PlayStation...). Probablemente, este acuerdo supondría un aumento en las tarifas de televisión Movistar, debido a que ya incluiría la plataforma de deportes.

DAZN Iniciar Sesión

¿Ya eres cliente? Inicia sesión. DISFRUTA DEL DEPORTE COMO QUIERAS. EN DAZN puedes vivir toda la emoción del fútbol con la Copa del Rey.

Camp Nou

El Camp Nou es un recinto deportivo propiedad del Fútbol Club Barcelona, ubicado en el distrito de Les Corts de la ciudad de Barcelona, España.

Próximo partido del Barcelona

Barcelona hoy juega contra el Leganés por la Copa del Rey.

Programación DAZN España

Hoy, Barcelona vs Leganés (7.00 p.m. - hora de Madrid)

Networkstream

FC Barcelona.

¿Qué canal transmite la Copa del Rey?

DirecTV, Sky Sports y DAZN.

¿Dónde echan la Copa del Rey?

DAZN en España.

Partido Copa del Rey televisado GRATIS

Por DirecTV Sports.

Sky Sports

Sky Sports es un grupo de canales de televisión de deportes operados por la empresa British Sky Broadcasting .​ Sky Sports es la marca dominante de deportes de televisión por suscripción en el Reino Unido e Irlanda.

Copa del Rey Horarios y TV

1.00 p.m. (hora peruana) por DirecTV Sports.

Fútbol Libre

Programa de televisión en Argentina.

Arturo Vidal

Arturo Erasmo Vidal Pardo, conocido deportivamente como Arturo Vidal, es un futbolista profesional chileno que se desempeña como mediocentro mixto y actualmente milita en el Fútbol Club Barcelona de Primera División de España.

Copa de España

Nombre anterior de la Copa del Rey.

Fútbol hoy

Barcelona vs Leganés.

DAZN

Canal streaming.

Barcelona vs Leganés EN VIVO

En directo el partido entre Barcelona y Leganés.

Barça hoy directo

Nombre del FC Barcelona en catalán.

DAZ

DAZN de España.

En qué canal pasan el partido del Barcelona en Argentina

En DirecTV Sports de Argentina.

Ver fútbol ONLINE GRATIS EN VIVO

Seguir el minuto a minuto por Libero.