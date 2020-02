Chelsea vs Leicester City [ESPN EN VIVO] por la Premier League

Chelsea vs. Leicester City EN VIVO ONLINE | Equipos se enfrentan HOY sábado 1 de febrero por una fecha más de la Premier League. El encuentro se realizará desde las 7:30 a.m. (hora peruana) en el King Power Stadium.

La transmisión del cotejo estará a cargo de ESPN 2 EN DIRECTO, sin embargo, puedes seguir el MINUTO A MINUTO de todo el encuentro vía Líbero.pe que tendrá un detalle minucioso sobre todo el partido.

Este encuentro que jugarán de locales los Foxes, será fundamental para el despunte de la tabla de posiciones, pues mientras los de casa cuentan con 48 unidades, Chelsea hace lo propio con 40 puntos en la plantilla de posiciones por la Premier League.

Los 'Blues' llegan a este encuentro con un empate que tuvo más sabor a triunfo, pues el partido que quedó igualado 2-2 se jugó con fuego incluido en los pies.

Es importante señalar que Chelsea ha ganado cinco de sus últimos siete partidos jugados por la Premier League, por lo que el sabor de la derrota no está muy presente en ellos, esto pese a que su rival de turno muestra cierta superioridad al momento de ver la tabla de posiciones.

Finalmente se sabe que el último enfrentamiento entre ambos equipos se realizó en el mes de agosto del 2019, en este cotejo, ambos quedaron empatados 1-1 con goles de Mount y Ndidi.

¿A qué hora juegan Chelsea vs Leicester City EN VIVO por la Premier League?

Argentina: 9:30 horas

Colombia: 7:30 horas

México: 6:30 horas

Estados Unidos: 4:30 horas

Perú: 7:30 horas

Alineaciones probables: Chelsea vs. Leicester City

Chelsea: Caballero, Azpilicueta, Zouma, Tomori, Alonso, Mount, Kovacic, Barkley, Pedro, Batshuayi, Hudson-Odoi.

Leicester City: Schmeiche, Chilwell, Evans, Soyuncu, Barnes, Ndidi, Tlelemans, Ricardo, Maddison, Pérez, Iheanacho.