Manchester United quiere contratar a Salomón Rondón, de buen pasado en Premier League [VIDEO]

El Manchester United está en la desesperaba búsqueda de salir esta larga crisis deportiva que los atormenta desde la salida de Sir Alex Ferguson. Las malas decisiones dirigenciales a la hora de fichar provocan grandes necesidades que por ahora no se pueden cubrir.

La salida de Romelu Lukaku y Alexis Sánchez provocó falta de variantes en ofensiva, lo que se agravó con la lesión de Marcus Rashford. El referente de gol está fuera de las canchas y el Manchester United busca reemplazo, siendo Salomón Rondón una gran opción.

Ole Gunnar Solskjaer, entrenador del equipo, ya había solicitado la contratación de un delantero, por lo que el polaco Krzysztof Piatek del Milan parecía estar cada vez más cerca, pero este se marchó al Hertha Berlin de Alemania. El objetivo es un hombre experimentado.

A estas alturas de la temporada, con la mira en asegurar un boleto a Champions League, el Manchester United quiere asegurar los goles y por ello la llegada de Salomón Rondón toma mucho más fuerza. Ya conoce bien la Premier League, pues tiene pasado reciente.

Actualmente, el 'Rey' Salomón forma parte de las filas del Dalian Yifang de China, pero no puede jugar actualmente debido a la epidemia de Conavirus en dicho país. El también delantero de la Selección de Venezuela quiere continuidad, algo que le ofrece el United.

Salomón Rondón pasó 4 temporadas en la Premier League, las tres primeras con el West Brom (24 goles en 108 partidos), mientras que en la última fue con el Newcastle, donde celebró 11 tantos en 32 partidos (2018-19). Los últimos meses del año pasado en China, anotó 5 en 11 duelos.

La eficacia de Salomón Rondón en la Premier League está comprobada y el valor de su traspaso estaría alrededor de los 20 millones de euros. Sería un gran socio para el portugués Bruno Fernandes, quien se unió al Manchester United esta tarde, desde el Sporting Club.

🔴 🤝 🇵🇹#MUFC is delighted to announce the signing of Bruno Fernandes!