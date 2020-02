Argentina vs Colombia EN VIVO vía Directv Sports: abicelestes pueden clasificar a Tokio 2020

Argentina vs Colombia EN VIVO vía Directv Sports | HOY jueves 6 de febrero desde las 8:30 p.m. (hora peruana) por la fecha 2 del cuadrangular final del Torneo Preolímpico ONLINE desde el Estadio Alfonso López, Bucaramanga. El partido también será transmitido por Caracol TV, TyC Sports, Directv Play y Directv Go. El minuto a minuto en Líbero.pe.

La Selección Argentina Sub-23 puede convertirse en la primera representante de Sudamérica en asegurar su presencia en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 en la disciplina de fútbol. Los ‘albicelestes’ dirigidos por Fernando Batista atraviesan por un gran nivel y lo demostraron en cada uno de los cinco partidos que disputaron hasta ahora, que fueron victorias.

La más reciente fue en la primera fecha del cuadrangular del Preolímpico 2020. Esta nueva versión de Argentina se caracteriza por su eficiente nivel en ofensiva, pues concreta las acciones más claras, pero sufre en defensa. En este sentido, Alexis Mac Allister, Julián Álvarez y Adolfo Gaich brillar en ataca, pero también el portero Facundo Cambeses y su defensa.

En tanto, la Selección de Colombia Sub-23 pretende hacer respetar su localía, lo que parecía lograr ante Brasil, la otra favorita en el cuadrangular, pero no logró mantener la ventaja. A pesar de mostrar un buen juego, los cafeteros necesitan ser más efectivos y tal vez arriesgar más. Replegarse costó caro en el empate 1-1 ante la canarinha.

El equipo de Arturo Reyes está obligado a ganar para definir todo en la última fecha frente a Uruguay, el empate o la derrota los podría dejar con respirador artificial, dependiendo del resultado del Brasil frente a los charrúas, horas más tarde. Jorge Carrascal, Edwin Cetré y Nicolás Benedetti son las cartas de gol para triunfar.

¡El grito de la noche. Seguimos con la fe intacta! 🤙🏿🤟🏿#VamosColombia🇨🇴 pic.twitter.com/X0ajvzaZBR — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) February 4, 2020

Recordemos que un Argentina vs Colombia ya se vivió en el presente Torneo Preolímpico. Fue en la primera fecha de la fase de grupos y terminó con la victoria albiceleste por 2-1, luego de una remontada. Jorge Carrascal abrió el marcador para los cafeteros, pero Alexis Mac Allister y Adolfo Gaich sentenciaron el partido.

Argentina vs Colombia EN VIVO: Posibles alineaciones por el Preolímpico

XI Argentina: Facundo Cambeses; Hernán De La Fuente, Facundo Medina, Nehuén Pérez y Claudio Bravo; Fausto Vera y Nicolás Capaldo; Julián Álvarez, Alexis Mac Allister, Agustín Urzi; y Adolfo Gaich. DT: Fernando Batista.

XI Colombia: Esteban Ruiz; Edwin Hererra, Willer Ditta, Eddie Segura y Gabriel Fuentes; Jaime Alvarado, Kevin Balanta y Eduard Atuesta; Jorge Carrascal; Edwin Cetré y Nicolás Benedetti. DT: Arturo Reyes.

¿En qué canales VER el Argentina vs Colombia EN VIVO por el Torneo Preolímpico?

Argentina: DIRECTV Sports Argentina, DIRECTV Play Deportes, TyC Sports

Aruba: DIRECTV Sports Caribbean

Bahamas: DIRECTV Sports Caribbean

Barbados: DIRECTV Sports Caribbean

Brasil: SporTV

Chile: DIRECTV Sports Chile, DIRECTV Play Deportes

Colombia: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Colombia

Curacao: DIRECTV Sports Caribbean

Ecuador: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Ecuador

Internacional: Bet365

Perú: DIRECTV Sports Peru, DIRECTV Play Deportes

Puerto Rico: DIRECTV Sports Puerto Rico

Trinidad y Tobago: DIRECTV Sports Caribbean

Uruguay: DIRECTV Sports Uruguay, DIRECTV Play Deportes

Venezuela: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Venezuela

A qué hora juegan Argentina vs Colombia EN VIVO por el Torneo Preolímpico

Perú: 8.30 p.m.

México (Centro): 7.30 p.m.

México (Pacífico, Sonora): 6.30 p.m.

México (Noroeste): 5.30 p.m.

Ecuador: 8.30 p.m.

Estados Unidos (Los Ángeles): 5.30 p.m.

Estados Unidos (Texas): 7.30 p.m.

Estados Unidos (Miami): 8.30 p.m.

Colombia: 8.30 p.m.

Argentina: 10.30 p.m.

España: 2.30 a.m. (al día siguiente)

España (Islas Canarias): 1.30 a.m. (al día siguiente)

Uruguay: 10.30 p.m.

Paraguay: 10.30 p.m.

Chile: 9.30 p.m.

Brasil: 10.30 p.m.

Bolivia: 9.30 p.m.

Venezuela: 9.30 p.m.

Canadá: 8.30 p.m.

Costa Rica: 7.30 p.m.

Guatemala: 7.30 p.m.

Honduras: 7.30 p.m.

El Salvador: 7.30 p.m.

Puerto Rico: 9.30 p.m.

República Dominicana: 9.30 p.m.

Panamá: 8.30 p.m.

Italia: 2.30 a.m. (al día siguiente)

Francia: 2.30 a.m. (al día siguiente)

Alemania: 2.30 a.m. (al día siguiente)

Portugal: 2.30 a.m. (al día siguiente)

Holanda: 2.30 a.m. (al día siguiente)

Inglaterra: 1.30 a.m. (al día siguiente)

Argentina vs Colombia EN VIVO: ¿dónde ver EN DIRECTO ONLINE el partido?

En Internet el duelo entre Argentina vs Colombia, Libero.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.