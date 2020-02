Neymar comunica que no irá al Carnaval de Rio y se quedará a jugar la Champions League [VÍDEO]

Neymar no quiere más especulaciones con respecto a su compromiso con el PSG, por lo que decidió comunicar por medio de un vídeo de Instagram que se perderá el Carnaval de Rio para estar en el duelo de vuelta de los octavos de final de la Champions League ante el Borussia Dortmund.

El brasileño ha sido cuestionado por no estar presente en los partidos más importantes de su equipo, incluyendo los choques por el Torneo de Campeones, pero a diferencia de los últimos seis años, Ney, decidió faltar a uno de los eventos culturales más importantes del país 'carioca' para junto al conjunto parisino buscar avanzar a los cuartos de final de la Champions.

Por medio de un vídeo en la famosa red social donde el jugador cuenta con millones de seguidores anunció de esta manera su ausencia en los carnavales de Rio: "Con inmensa alegría anuncio que extrañaré el Carnaval 2020. Así, esta vez no habrá polémica", indicó el delantero que se mostraba muy contento.

A diferencia de años pasados tanto en el Barca como en el PSG, no tiene una buena excusa para ausentarse, ya que en las veces anteriores una lesión o algunas expulsiones lo hacían alejarse de las canchas, pero este año no hay margen de error para su equipo que tiene que remontar en en el Parque de los Príncipes.

Neymar culpa al PSG por mal partido en Champions League

Neymar encargado de anotar el único gol para el PSG, expresó su molestia por la derrota de su equipo y acusó al club de haber llevado muy mal la recuperación de su lesión: "Es difícil quedarse cuatro partidos sin jugar. Desafortunadamente no fue elección mía, fue algo del club, de los médicos. Fueron ellos quienes tomaron esta decisión, no me gustó" indicó el brasileño.

PSG en la Champions League

Ya se juega los octavos de final de la Champions League y el PSG no tuvo un buen arranque en esta instancia, pues cayó por 2-1 ante su rival, Borussia Dortmud. Los parisinos esperan revertir la situación en el partido de vuelta el próximo 11 de marzo cuyo escenario será el Parque de los Príncipes