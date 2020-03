LDU derrotó 2-1 a Barcelona SC con un gol al último minuto por la Liga de Ecuador

LDU de Quito derrotó por 2-1 a Barcelona SC y se quedó como líder absoluto de la Serie Pro de Ecuador.

El equipo albo se puso arriba en el marcador mediante un penal convertido por Christian Borja a los 28 minutos del primer tiempo.

Fidel Martínez anotó la igualdad para Barcelona SC a los 61'. Los 'toreros' tuvieron la posibilidad de marcar el segundo tanto, pero Adrián Gabbarini el tapó el penal a Christian Alemán.

Franklin Guerra selló la victoria de LDU con un gol en el minuto 90 que dejó con las manos vacías a Barcelona SC.

Barcelona SC vs Liga de Quito: revive las incidencias del partido

SEGUNDO TIEMPO

90'+3: Finalizó el encuentro. LDU se lleva los tres puntos ante Barcelona SC.

Con goles de Cristian Martínez y Franklin Guerra; y un atajadón de Adrián Gabbarini a un penal cobrado por Crisitian Alemán. ¡LIGA vence a Barcelona de Guayaquil y extiende el invicto del #EstadioRodrigoPaz!#LDUvsBSC 2x1#LigaProBancoPichincha#OrgulloYPasión pic.twitter.com/lnkQNZR1D9 — LDU Oficial (@LDU_Oficial) March 8, 2020

90': ¡GOOOOOOL DE LIGA! Franklin Guerra marcó el segundo gol ecuatoriano

90’ GOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLL del Mariscal Guerra. Pase preciso de Pedro Pablo Perlaza para el cabezazo perfecto de Franklin #LDUvsBSC #LigaProBancoPichincha pic.twitter.com/FYsVOc5tw1 — LDU Oficial (@LDU_Oficial) March 8, 2020

85': Fabián Bustos es sancionado con tarjeta amarilla

82': ¡Tapó Gabbarini! El guardameta de LDU le quita a los toreros la posibilidad del segundo gol.

82’ Ole, ole, ole, ole... Gabba, Gabba!!!

Adrian Gabbarini se convierte en el héroe de la hinchada, al tapar el penal a Alemán #LDUvsBSC #LigaProBancoPichincha — LDU Oficial (@LDU_Oficial) March 8, 2020

81': ¡Penal para Barcelona SC! Lucas Villarruel le comete una falta a Jonathan Álvez Sagar dentro del área.

74' Segundo cambio en el 'Ídolo', ingresa Ely Esterilla por Fidel Martínez.

67' Primer cambio en el cuadro torero, ingresa Christian Alemán por Emmanuel Martínez.

60': ¡GOOOOOOOL DE BARCELONA! Kitu Díaz remata cruzado a media altura y Fidel Martínez aprovecha para anotar el empate en el partido.

57': Cambio en LDU. Entra Matías Zunino y sale José Quintero.

56' Primer cambio en el cuadro albo, ingresa Matías Zunino por José Quintero, quien se retira lesionado.

53': Luis Antonio Valencia toca la pelota con la mano y el juez sanciona tiro libre indirecto

48': disparo de Jonathan Álvez Sagar, delantero del Barcelona, y el remate se va afuera.

PRIMER TIEMPO

45': Final del primer tiempo.

Termina el primer tiempo. Con gol de Cristian Martínez Borja, hasta el momento #LDU es el ganador de este encuentro #LDUvsBSC#LigaProBancoPichincha pic.twitter.com/MctmBNHEsN — LDU Oficial (@LDU_Oficial) March 7, 2020

41': Chance para Barcelona. Leandro Martínez dispara y sale desviado.

33': el asistente levanta la bandera, offside de Fidel Martínez Tenorio.

29': Pedro Velasco Arboleda dispara, pero el remate sale desviado.

28' ¡GOOOOOOOOOOOL DE LDU! Cristian Martinez anota de penal para los Albos.

27’ GOOOOOOOOLLLLLLL de Cristian Martínez Borja, desde el punto penal con un potente remate cruzado que vence a Mendoza #LDUvsBSC 1x0#LigaProBancoPichincha pic.twitter.com/rUltEItrmM — LDU Oficial (@LDU_Oficial) March 7, 2020

25': El árbitro cobra una falta inexistente a favor de LDU, el portero Mendoza no topa a Martínez Borja

18' Primera llegada de LDU al arco de Barcelona. Remate de PEdro Pablo Perlaza que sale desviado

10' Responde Barcelona. Centro de Martínez para Álvez quien no alcanza, pero tampoco llega a pegarle bien Pineida

3' Llegada de José Quintero por la banda izuqierda, pero su remate se desvía y será tiro de esquina para LDU

- ¡Arrancó el partido! Barcelona SC vs Liga de Quito

PRIMER TIEMPO

Minuto a minuto.

1' ¡En breve inicia el partido!

Formaciones confirmadas Barcelona SC vs Liga de Quito

Barcelona SC:

Liga de Quito:

Barcelona SC vs Liga de Quito

El diario Líbero realizará una transmisión en vivo del partido Liga de Quito vs Barcelona gracias a la señal de GOLTV Ecuador. En el streaming gratis encontrarás: alineaciones confirmadas, pronósticos de casas de apuestas, goles, canal para ver fútbol ecuatoriano y hora del encuentro BSC vs LDU.

Liga de Quito y Barcelona sostendrán otro de los duelos con más expectativa de la cuarta fecha, pues el conjunto quiteño mantiene un invicto de más de 20 años en su estadio 'Rodrigo Paz' sobre el conjunto de Guayaquil.



Ambos equipos presentarían alineaciones plagadas de jugadores suplentes ya que ambos visitarán el próximo miércoles a los brasileños Sao Paulo y a Flamengo, respectivamente, en la segunda jornada de la fase de grupos de la Libertadores.

Partidos de la cuarta fecha, primera etapa de la Liga Pro:

Viernes: Técnico Universitario vs Mushuc Runa.

Sábado: Liga de Portoviejo vs Delfín, Independiente del Valle vs Universidad Católica y Liga de Quito vs Barcelona.

Domingo: Olmedo vs Orense, Guayaquil City vs Macará y Emelec vs Aucas.

Lunes: El Nacional vs Deportivo Cuenca.

¿En qué canal transmiten el partido LDU vs Barcelona EN VIVO?

Argentina: GolTV Latinoamerica

Bolivia: GolTV Latinoamerica

Chile: GolTV Latinoamerica

Colombia: GolTV Latinoamerica

Costa Rica: GolTV Latinoamerica

República Dominicana: GolTV Latinoamerica

Ecuador: GOLTV Ecuador, GolTV Latinoamerica

El Salvador: GolTV Latinoamerica

Guatemala: GolTV Latinoamerica

Honduras: GolTV Latinoamerica

Internacional: Bet365, GOLTV Play

México: GolTV Latinoamerica

Nicaragua: GolTV Latinoamerica

Panamá: GolTV Latinoamerica

Perú: GolTV Latinoamerica

Estados Unidos: Fanatiz USA, GolTV Espanol, GOLTV

Uruguay: GolTV Latinoamerica

Venezuela: GolTV Latinoamerica

¿A qué hora es el partido Barcelona vs LDU Quito EN VIVO?

México: 17:00 horas

Perú: 18:00 horas

Ecuador: 18:00 horas

Colombia: 18:00 horas

Estados Unidos: 18:00 horas

Venezuela: 19:00 horas

Bolivia: 19:00 horas

Argentina: 20:00 horas

Uruguay: 20:30 horas

Paraguay: 20:30 horas

Brasil: 20:30 horas

Chile: 20:30 horas

Reino Unido: 23:00 horas

España: 00:00 horas del 07/03

Alemania: 00:00 horas del 07/03

Italia: 00:00 horas del 07/03

Francia: 00:00 horas del 07/03

Pronóstico partido Liga de Quito vs Barcelona SC

Casa apuestas LDU Empate Barcelona SC Betsson 1.70 3.60 4.05 Inkabet 1.83 3.50 4.00 Bet365 1.72 3.40 4.75 1XBET 2.05 3.64 3.42 Betfair 1.83 3.50 4.10

¿Dónde van a jugar LDU vs Barcelona HOY EN VIVO?

LDU Quito vs Barcelona EN VIVO: posibles alineaciones

LDU: Gabbarini; Perlaza, Guerra, Rodríguez, Ayala; Valencia, Villarruel; Quinteros, Caicedo, Somoza y Martínez.

DT: Pablo Repetto.

Barcelona SC: Mendoza; Velasco, Aimar, Rivera, Pineida; Marques, Piñatares; Castillo, L. Martínez, Díaz y F. Martínez.

DT: Fabian Bustos.

GOL TV Señal EN VIVO Ecuador

DirecTV: Canal 658 (SD) y Canal 1658 (HD).

CNT TV: Canal 3 (SD) y Canal 777 (HD).

Univisa: Canal 56.

ETAPA: Canal 125.

Grupo TV Cable: Canal 211 (SD) y Canal 743 (HD).

Claro TV: Canal 95 (SD) y Canal 595 (HD).

Servicable: Canal 57.

GOL TV Campeonato Ecuatoriano EN VIVO

Transmisión partidos de fútbol de Ecuador

Resultados del campeonato ecuatoriano

BSC vs LDU.

BSC vs LDU

Partidos de fútbol ecuatoriano.

DirecTV Play

Liga de Quito hoy

Se enfrenta a Barcelona SC.

GOLTV EN VIVO por INTERNET

Partido de fútbol ecuatoriano.

GOL TV ONLINE

Fútbol de Ecuador.

BSC vs Liga

Fútbol ecuatoriano.

