Christan Cueva no se olvida de Alianza y entrena usando la 'blanquiazul' en cuarentena [VIDEO]

Mientras el fútbol internacional está detenido debido al avance del coronavirus en todo el mundo, Christian Cueva no se detiene y entrena en su casa para no perder el rito futbolístico, pues el mediocampista nacional quiere dejar atrás por completo la complicada temporada pasada que vivió al no tener continuidad.

Mediante Instagram, la esposa de Christian Cueva, Pamela López, publicó un video en el cual se ve entrenando al mediocampista de la Selección Peruana, pero lo que más llamó la atención a los amantes del fútbol es que ‘Aladino’ lo hizo puesto la camiseta de Alianza Lima.

Como se sabe, las diversas ligas del mundo como la peruana, la argentina, la brasileña, Liga MX, entre otras, han sido suspendidas indefinidamente hasta los diversos estados controlen el avance del coronavirus que ha dejado la pérdida de varias personas muertas en todo el mundo debido a esta epidemia.

Christian Cueva que actualmente se prepara para el reinicio de la Liga MX, pues la Fecha 10 del campeonato se jugó a puertas cerradas y la jornada 11 quedó en receso por los temas antes mencionado. En el duelo anterior, el equipo del peruano, donde entró en el segundo tiempo, perdió 3-2 contra Tijauana.

Coronavirus en Perú

A la fecha de hoy viernes 20 de abril, el Presidente de la República, Martín Vizcarra, anunció que 4298 personas fueron evaluadas, de los cuales, 263 dieron positvo, hay 28 hospitalizados y 5 en UCI (Unidad de Cuidados Intensivos). Lamentablemente 4 personas en Perú ya perdieron la vida.