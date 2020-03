San Lorenzo: dirigencia de Marcelo Tinelli evalúa solicitar al plantel la reducción salarial

Los clubes de la Superliga Argentina buscan tomar acciones para no caer en crisis a causa de la expansión del Coronavirus. Y claro, el tema preocupa porque el torneo se paralizó hasta nuevo aviso y no se generan ingresos, como en San Lorenzo.

Por este motivo, la dirigencia del "Ciclón" apelará a la consciencia de sus futbolistas para evitar una futura crisis. Así lo explicó Carlos Rosados, protesorero de San Lorenzo.

"Es una situación muy delicada. Antes de todo esto ya nos debíamos una discusión sobre el reparto de los ingresos que genera el fútbol", señaló el dirigente argentino a "Clarín".

"Tenemos que entender que acá perdimos todos, que se paró la economía mundial y en especial los sectores vinculados al entretenimiento como es el fútbol", explicó uno de los hombres fuertes de la tesorería de este Ciclón comandado por Marcelo Tinelli", agregó el protesorero de San Lorenzo.

De prolongarse el estado de emergencia en Argentina, Rosados indicó que los jugadores tendrán que entender la situación y afrontar la realidad.

"Los jugadores son muy solidarios, sobre todo los que tienen altos ingresos, como hizo Messi. Confiamos en que resignen parte de sus salarios porque lo que los clubes no recaudan ahora no lo recuperan más. Como dije, sin clubes que sean viables los jugadores no podrían trabajar. Venimos hablando con Marcelo Tinelli para ver cómo trabajamos en el reordenamiento que va a tener el fútbol. Hay muy buenos líderes, como Sebastián Torrico y Leonardo Ponzio​, que son grandes referentes para el recambio generacional en la representación colectiva de los jugadores. Con ellos debemos articular el nuevo orden financiero del fútbol argentino", sentenció.