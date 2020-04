Mario Balotelli y la vez que mencionó a Pablo Escobar para hacer un polémico comentario

Mario Balotelli siempre se ha cartacterizado por ser polémico y es momento de recordar algunas frases que sobresalieron en el transcurso de su trayectoria.

El delantero italiano habló de todo, del Balón de Oro, de Lionel Messi, etc, incluso en una entrevista mencionó una de los pensamientos del exnarcotraficante colombiano, Pablo Escobar.

"Sólo hay un jugador que es un poco mejor que yo, Messi", aseguró Mario Balotelli tras recibir el Golden Boy en 2010, el premio al mejor jugador europeo sub 21.

Asimismo, el italiano mostró su seguridad en ganar el Balón de Oro. "Me convertiré en Balón de Oro. Eso que digo hace reír, pero es posible que no haya hecho todo lo que tenía que hacer para ser el mejor. Lo importante es que me he dado cuenta de ello y que todavía no es demasiado tarde", agregó.

En otra oportunidad, Mario Balotelli mencionó al exnarcotraficante colombiano. "Como decía Pablo Escobar: El dinero no compra a las mujeres, pero enamora a las putas", indicó el atacante.

Mario Balotelli también mostró su descontento con el racismo. "Si alguien me lanza un plátano en la calle o sobre un terreno de juego iré a la cárcel, porque lo mataré", fue otra de las frases del polémico jugador.