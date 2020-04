Romelu Lukaku presiona para que Lautaro Martínez se quede en el Inter de Milán

Lautaro Martínez parece tener como próximo destino el Barcelona, sin embargo, el Inter de Milán hará todos los esfuerzos por retenerlo. Romelu Lukaku se suma a la cruzada para evitar la partida del 'che'.

El delantero hace dupla con el 'Toro', a quien elogió por considerarlo un excelente futbolista y mejor persona.

"Es fantástico como jugador y como persona. Está creciendo y estoy contento de poder jugar a su lado. Lo adoro", dijo el 'Búfalo' en un streaming realizado para su cuenta de Instagram.

Recordemos que ambos artilleros estaban destacando con el elenco 'neroazzurro', que hasta antes de la paralización del fútbol venía luchando por el título de la Serie A. Lukaku llevaba 17 goles, mientras que Lautaro sumaba 11 dianas.

El artillero belga también le puso cuota de humor a su transmisión en vivo cuando se refirió a su compañero Marcelo Brozovic.

"Él me ha llamado bruto, pero lo es más que yo con esos pelos que parecen de un actor porno. No me gusta como va peinado", agregó.

Romelu Lukaku. también fue consultado si volvería al Manchester United y su respuesta al aficionado dejó en claro que de momento no piensa dejar Italia. "¿Estás loco?", contestó.

EL DATO

Lukaku le costó al Inter US$ 75 millones. Llegó a Milán en agosto del 2018, procedente del Manchester United.