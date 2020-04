Real Madrid: la campaña de Isco Alarcón que fue un éxito en la lucha contra el Coronavirus | FOTO

¡Hace tres días nos llegaba la mejor de las noticias. El primer pedido de nuestra campaña #Descorónate está ya en el #Hospital12deOctubre de Madrid! Y hoy, para celebrarlo, nos llega esta foto de nuestros héroes junto al respirador, en la que aparecen vestidos de blanco: el doctor Montejo (jefe de servicios de la UCI) y la doctora Clotilde Pose (subdirectora de enfermería del hospital). Y de verde: el director médico, la jefa de suministros y Jose Nieves (director de gestión) Gracias a todos los que estáis ayudándonos a que esto sea posible. Gracias Crys, Jordi, Ana, a la empresa AROLA y un sinfín de seres maravillosos que han sumado tanto. Un gracias especiales también para @nboca_comunicacion que ha estado desde el inicio y a @francisco_concepcion_ 💙. Gracias a ti, que compartiste nuestra iniciativa y por supuesto: a ti, que donaste generosamente lo que pudiste. Aprovechamos también para contaros que el segundo pedido está a punto de llegar a Madrid con 25.000 mascarillas que donaremos a los hospitales! 💙 @descoronate

A post shared by Isco Alarcon Suarez (@iscoalarcon) on Apr 17, 2020 at 4:05am PDT