Quique Setién no cree que Lionel Messi deje Barcelona: "Estoy seguro que continuará"

Quique Setién no cree que en los rumores sobre una posible salida de Lionel Messi del Barcelona y está convencido que el astro argentino no se moverá del elenco catalán.

El propio entrenador del elenco 'culé' asegura que la 'Pulga' tuvo una chance de irse, pero la dejó pasar, esto porque está convencido del proyecto deportivo del club.

"Yo he sabido hace poco que Messi podía rescindir su contrato, pero vamos, estoy seguro de que va a continuar. Si Messi no tuviese claro que el Barça tiene un proyecto ganador quizá se iría; pero el Barcelona siempre apuesta por un proyecto para ganar", declaró el entrenador de 61 años en radio Onda Cero de España.

El DT nacido en la ciudad de Santander también se refirió al posible fichaje de Lautaro Martínez, aunque sabe que no será tan fácil de concretar el mismo por la crisis que se avecina a causa del coronavirus.

"Sobre fichajes hablamos, pero esta pandemia va a condicionar muchas cosas, la situación de los clubes económicamente será complicada. No soy pesimista ni optimista con Lautaro; me gusta como me gustan los grandes futbolistas, pero no me hago ilusiones con ninguno", agregó.

Asimismo, Setién no quisiera ganar el título de la Liga Santander sin que se culmine la temporada, aunque pidió no apresurar la vuelta de las actividades.

"Todos queremos que el campeonato se termine aunque sea a puerta cerrada. Pero a mí me gustaría que me garantizasen que no habría ningún problema. Veo complicado reanudar el campeonato, hasta que no se vea algo de luz yo prefiero quedarme en casa", concluyó.

EL DATO

Setién tiene contrato con el Barcelona hasta junio del 2022.