Liverpool contempla no contratar a nadie a final de temporada

La crisis sanitaria del coronavirus ha afectado considerablemente al mundo del fútbol deportiva y económicamente. En esa línea, varios clubes analizan seriamente la posibilidad de no acometer ninguna operación en el siguiente mercado de fichajes, entre ellos Liverpool.

Desde Inglaterra informan que debido al fuerte impacto monetario que han sufrido por la paralización del deporte rey, los ‘reds’ prefieren no realizar ningún movimiento para reducir drásticamente los gastos, según información de ‘Daily Mail’.

Por otro lado, ‘Mirror’ afirma que en condiciones normales Liverpool hubiera ido con todo por los fichajes de Timo Werner del RB Leipzig y Houssem Aouar del Olympique de Lyon, nombres que tienen en agenda para reforzar su plantel.

Si bien la Premier League está camino a reanudarse y eso significaría recibir el ingreso de los derechos televisivos, el hecho de que posiblemente se vaya a jugar sin público reduce en demasía sus ganancias.

Eso sí, no hay que malinterpretar la situación. Liverpool está en verde, no tiene problemas económicos, pero debido a la situación actual no quieren arriesgarse con millonarias operaciones, entre otras cosas porque consideran tienen un equipo de gran nivel.

EL DATO

Liverpool está a solo un paso de conquistar la Premier League luego de 30 años de sequía.