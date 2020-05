Inter de Porto Alegre volvió a los entrenamientos tras pasar pruebas médicas

Este martes a media mañana, Internacional de Porto Alegre donde milita el peruano Paolo Guerrero, retomó los entrenamientos físicos y cumpliendo con los protocolos de salud que dictó la Prefectura de Municipal. Marcos Guilherme, Andrés D’Alessandro, Danilo, el arquero Marcelo Lomba y Damán Musto lideraron las prácticas.

"Establecimos un protocolo basado en la seguridad sanitaria de los atletas. Montamos carpas al aire libre, donde hacen la evaluación médica en busca de síntomas. Ayer, todos fueron evaluados para serología Covid-19. También evaluamos la temperatura y la oximetría. Será una práctica diaria, buscando controlar de cerca la salud de los atletas y con el objetivo de tener una actitud ágil, si es necesario. La estructura establecida para la capacitación también es externa, con una escala de diferentes horarios, de modo que también pueden llevar a cabo las actividades minimizando los riesgos ”, explica el doctor Luiz Crescente, Coordinador de Salud.

La rutina de hoy será la misma de todos los días. Es decir, los jugadores con uniforme de entrenamientos se bajarán de su carro y camnarán directo al campo de juego para pasar por el departamente médicos donde se realizarán controles de salud diario.

El comando técnico realizó los trabajos físicos respetando la distancia establecida. Además, los materiales y equipos que usan para actividades físicas fueron desinfectadas y, tras ello, cada futbolista caminó hacia su carro y marcharse a casa para que otro grupo de personas entre a entrenar.

“Lo que estamos proporcionando a los jugadores es que pueden venir al club para ejercer su actividad profesional. Con todos los controles y precauciones, les brindamos la capacidad de trabajar al aire libre, no solo para la actividad física, sino también para la salud mental ”, señaló Crescente.

Grupo colorado retornou aos treinamentos no CT Parque Gigante. Seguindo todos os protocolos e cuidados com atletas, comissão e funcionários, o elenco faz as primeiras atividades nesta manhã. #VamoInter pic.twitter.com/jCbMcMazIw