Nasri: "Sampaoli me dijo que podía ir a discotecas, beber y que él me cubriría"

Jorge Sampaoli es un entrenador peculiar. Siempre envuelto en la polémica por su estilo de dirigir a sus equipos y las decisiones que toma en el gramado de juego. El volante francés Samir Nasri contó detalles de su paso por el Sevilla FC, cuando el exestratega de Chile era el Director Técnico.

Samir Nasri reveló que Sampaoli era su amigo y su relación era muy buena. El jugador contó que en varias oportunidades el entrenador le autorizó para que pueda salir a discotecas, tomar licor o realizar cualquier actividad recreativa.

"Tuve una relación de amistad con Sampaoli. Fue un amigo, no un entrenador. Me quería tanto que me dijo: 'Ven a nuestro equipo, puedes beber, salir en una discoteca, hacer lo que quieras y yo te cubriré frente al club. Sólo te pido que seas bueno en el campo el fin de semana. De hecho, si yo quería ir a ver a mi familia un fin de semana que no tuviera que jugar, Sampaoli me decía que él se encargaría de cuidarme al perro", dijo Nasri en sus redes sociales.

En aquella temporada, Sevilla logró tomar protagonismo en la Liga Santander y peleó a la par con Real Madrid y Barcelona. El jugador de Anderlecht de Bélgica agradeció a Sampaoli por su apoyo y dedicación al proyecto.

"Teníamos uno de los mejores equipos de Europa. Con Steven N'Zonzi, Vitolo, Jovetic, Sarabia, Ben Yedder, Adil Rami, Mariano ... Durante 6 meses fuimos tan fuertes como el Barcelona y el Real Madrid", finalizó.