Presidente de Boca Juniors podría sacar de la institución a Sebastia Villa

La denuncia por violencia de genero que recae sobre el delantero de Boca Juniors, Sebastián Villa, por parte de su expareja, es uno de los temas más espinosos que tendrá que resolver Boca en los próximos días.

Al respecto, el presidente de la entidad 'Xeneize', Jorge Ameal, sentó una postura bastante clara por parte del club. Para el mandamás de Boca será justicia la que determine la decisión que tomarán como institución, pero que de ninguna manera le temblará el pulso para tomar medidas.

"Es un tema sensible para Boca, para sus dirigentes y para todo el mundo. Nosotros queremos ser esclavos de la justicia en todo. Ser serios en todo. En cuanto la justicia determine, Boca va a determinar", sostuvo el presidente en diálogo con Fútbol 910 por La Red.

Luego prosiguió: "Hoy hay otras acusaciones que están pasando, que yo no me quiero hacer cargo de nada. Nosotros nos queremos hacer cargo de que, cuando la justicia decida, a nosotros inmediatamente no nos va a temblar el pulso para decidir, ya sea para un tema o para el otro", sentenció.

Cabe destacar que mientras no haya un veredicto por parte de las autoridades argentinas, el jugador seguirá siendo parte de Boca ya que mantiene vínculo con la institución. A

"Mientras tanto, sigue siendo jugador de Boca porque tiene su contrato. Pero a nosotros lo moral y lo económico no nos supera. Nosotros vamos a apostar por la moralidad, por el ser humano. Todos estos temas no son menores. Todo lo que tengamos que hacer, lo vamos a hacer", indicó.

En tanto, Ameal exhortó también a la justicia argentina la celeridad del caso para que como club pueda actuar a la brevedad posible. "Nos gustaría que la justicia fuera más rápida y defina la situación, pero yo creo que a corto plazo va a tomar una decisión y vamos a actuar", sostuvo.