Bayern Múnich vs Unión Berlín EN VIVO ESPN hora y canales por la fecha 26 de la Bundesliga

Bayern Múnich vs Unión Berlín EN VIVO se enfrentan este domingo 17 de mayo por la fecha 26 de la Bundesliga alemana desde las 11:00 a.m. Luego de dos meses de para por el coronavirus, ambas escuadras se pondrán a prueba en el torneo. Duelo será transmitido EN DIRECTO por ESPN y puedes seguir el minuto a minuto por Líbero.pe.

¿Qué canal transmite EN VIVO Bayern Múnich vs Unión Berlín?

Bayern Múnich vs Unión Berlín será transmitido únicamente en Sudamérica por ESPN. Mientra que en México, se podrá apreciar por Fox Sports.

Bayern Múnich vs Unión Berlín PREVIA

Bayern Múnich, líder absoluto de la Bundesliga con 51 puntos, cuatro más que el Borussia, su máximo perseguidor, buscará la victoria fuera de casa ante el Unión Berlín de regular campaña en su primer año de ascendido.

El cuadro bávaro lleva cuatro victorias consecutivas y no pierde desde la fecha 14 que cayó ante Borussia M'gladbach en condición de visita.

Por su parte, Unión Berlín, marcha a media tabla y busca alejarse más de los últimos lugares. Cuenta con 30 puntos y su objetivo es alcanzar un cupo una Champions League o Europa League.

Ante los grandes de la Bundesliga, Unión Berlín no ha podido sumar. Este domingo puede ser una gran oportunidad para romper esa mala racha.

Bayer Múnich vs Unión Berlín EN VIVO fecha 26 Bundesliga

Bayer Múnich: Neuer; Boateng, Alaba, Kimmich, Pavard, Thiago Alcantara, Coutinho, Gnabry, Davies, Müller, Zirkzee

Entrenador: Flick

Unión Berlín: R. Gikiewicz: N. Subotić, C. Trimmel, C. Lenz, K. Schlotterbeck, C. Gentner, Y. Mallı, Becker, R. Andrich, M. Bülter, Andersson

Entrenador: U. Fischer

Hora: 11:00 a.m.

Escenario: Stadion An der Alten Försterei (Berlin)

Bayer Múnich vs Unión Berlín EN VIVO canales de transmisión

Argentina ESPN Play Sur

Bélgica Eleven Sports 1 Belgium

Bolivia ESPN Play Sur

Chile ESPN Play Sur, Fox Sports 1 Chile

China QQ Sports Live, Star Sports China, PPTV Sport China

Colombia ESPN2 Colombia, ESPN Play Sur

República Dominicana Fox Sports Cono Norte, ESPNPlay Caribbean, ESPN Caribbean, FOX Play Norte

Ecuador ESPN Play Sur

Finlandia Viasat Football HD, Viasat Sports Premium, Viaplay Finland

Francia Free, beIN Sports 1, beIN SPORTS CONNECT

México Fox Sports Cono Norte, FOX Play Norte

Paraguay ESPN Play Sur

Perú ESPN Play Sur

España Movistar Liga de Campeones, Movistar+

Reino Unido BTSport.com, BT Sport 1, BT Sport App

Estados Unidos Fox Sports 1, Foxsports.com, Univision NOW, FOX Soccer Match Pass, UniMás, TUDN en Vivo, TUDN USA

Uruguay ESPN Play Sur

Venezuela ESPN Play Sur, FOX Play Norte, Fox Sports Cono Norte



Bayer Múnich vs Unión Berlín EN VIVO horarios

Perú 11:00 a.m.

Ecuador 11:00 a.m.

Colombia 11:00 a.m.

Uruguay 13:00 horas

Brasil 13:00 horas

Argentina 13:00 horas

Venezuela 12:00 horas

Chile 13:00 horas

Paraguay 13:00 horas

Bolivia 12:00 horas

España 18:00 horas

Alemania 18:00 horas

Portugal 18:00 horas

Reino Unido 18:00 horas

Suecia 18:00 horas

Rusia 18:00 horas