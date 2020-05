Oficial: la Serie A vuelve el 20 de junio

La Serie A ya tiene fecha de reinicio: el 20 de junio. El ministro de Deportes, Vincenzo Spadafora, hizo oficial la vuelta del fútbol italiano tras una reunión con el presidente de la Federación de Fútbol italiana (FIGC), Gabriele Gravina, y el de la Liga de la Serie A, Paolo Dal Pino.

Paralizado desde el 9 de marzo, el fútbol italiano no volverá con la Serie A, sino con la definición de la Copa de Italia. El sábado 13 de junio se disputarán las semifinales de vuelta del Juventus vs Milan (1-1) y Napoli vs Inter (1-0).

Cuatro días después, la Copa de Italia definirá al campeón de la temporada 2019-20 en el Estadio Olímpico de Roma.

Ahora bien, el 20 de junio volverá la Serie A, pero no de frente con la Jornada 26 sino con los partidos que quedaron aplazados por la pandemia del coronavirus como Atalanta-Sassuolo, Inter-Sampdoria, Torino-Parma y Verona-Cagliari.

A falta de 12 fechas para su culminación, el reinicio de la Serie A significará la vuelta del pulso entre el octacampeón consecutivo Juventus y el aspirante Lazio.

Así va la pelea por la Serie A

Separados por un punto, la Juventus y Lazio prometen una recta final de infarto en busca por el título, además de tener todavía por delante su duelo pendiente en el Juventus Stadium.

Cabe destacar que el equipo romano viene de una racha importante: dos triunfos consecutivos ante la 'Juve', uno todavía por la definición de la Supercopa de Italia.