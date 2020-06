Oliver Giroud confesó que renovó con Chelsea por Coronavirus

La Premier League tiene previsto retornar el 17 de junio cumpliendo con todos los protocolos, por ello Oliver Giroud apresuró su renovación para no perder competencia y no salir de Inglaterra por la pandemia del Coronavirus.

El francés cumplía contrato al finalizar junio y tener que trasladarse con toda su familia a un país distinto con la situación que viven todos los países podría ser perjudicial y no dudó en aceptar la renovación con Chelsea.

El cuadro de Londres luego de algunas reuniones con el representante de futbolista y su buena etapa en la Premier League marcando 2 goles en 9 partidos aunque con buena cantidad de asistencias le abrieron esa opción.

"Aproveché mis oportunidades y devolví la confianza al entrenador. Por eso el club me ofreció la oportunidad de seguir y yo acepté. Me gusta estar aquí y quiero seguir ganando títulos", dijo el francés.

Asimismo afirmó que no sentiría cómodo en esta época un traslado con toda su familia. "Además, con toda la situación del coronavirus, no me sentía muy cómodo con la idea de salir al extranjero y sacar a mi familia de su ambiente. Pienso mucho sobre la calidad de vida y aquí tenemos un buen hogar".

EL DATO

Oliver Giroud llegó a Inglaterra en el 2012 para defender a Arsenla en el 2017 fue fichado por Chelsea.