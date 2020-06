Manchester City aplastó 5-0 al Burnley por la fecha 30 de la Premier League [RESUMEN]

No pierde pisada. A pesar de la diferencia de puntos abismal que lo separa del Liverpool, Manchester City logró su segunda victoria al hilo en el reinicio de la Premier League y esta vez aplastó al Burnley por 5-0. El equipo de Pep Guardiola logró estos tres puntos gracias al doblete de Riyad Mahrez, otros dos tantos de Foden y otro de David Silva.

Por ahora el cuadro ciudadano ya no tiene chances de pelear el título de la Premier League, sin embargo, estos encuentros le servirán al Pep como preparación para lo que será el choque de vuelta por los octavos de final de la Champions League donde enfrentan al Real Madrid. Como se recuerda, el partido de ida terminó con una victoria para los ciudadanos por 2-1 en el mismo Santiago Bernabéu.

Manchester City vs Burnley EN VIVO Minuto Minuto

SEGUNDO TIEMPO

90' Final del partido.

87' ¡UFFFFF! Silva le pegó de bolea tras un gran pase de Sané y la pelota choca en un defensor rival. Pudo ser el sexto.

82' Buen remate de media distancia de De Bruyne que pasó muy cerca del arco de Burnley.

78' Nuevo cambio en el City: deja la cancha Foden para el ingreso de Sané.

70' ¡UFFFFF! Nueva llegada de Foden que casi anota el sexto del City.

65' Doble cambio en Manchester City, dejan la cancha Fernandiho y Mahrez para el ingreso de De Bruyne y Laporte.

62' ¡GOOOOOOOOOOOL DEL MANCHESTER CITY! Foden aparece solo por la izquierda y con un fuerte remate pone el 5-0 sobre Burnley.

57' Burnley le roba la pelota al City y busca por todos los medios anotar el descuento.

53' Posición adelantada para el Burnley. Tiro libre en salida para el Manchester City.

50' ¡GOOOOOOOOO DE MANCHESTER CITY! David Silva aparece debajo del arco rival y tras definir a placer anota el 4-0 sobre Burnley.

¡Arranca la segunda parte!

PRIMER TIEMPO

45+6’ Final del primer tiempo. Manchester City 3-0 Burnley

45+4’ Cambio en Manchester City, entra al campo Gabriel Jesus sustituyendo a Sergio Agüero debido a una lesión

45+3’ ¡GOOOOOL de MANCHESTER CITY! Riyad Mahrez anota su doblete

43’ ¡GOOOOOL de MANCHESTER CITY! Riyad Mahrez pone el segundo para el equipo de Pep Guardiola

40’ Oleksandr Zinchenko dispara desde fuera del área intentando sorprender al arquero del Burnley Pope

35’ Sergio Agüero ensaya un remare desde el centro del área tras asistencia de Bernardo Silva.

30' Se cumple la primera media hora de juego. Manchester City gana 1-0 a Burnley

22' ¡GOOOOOL de MANCHESTER CITY! Foden abre el marcador

19’ Rodrigo comete una clara falt sobre Ashley Westwood

17’ Nueva llegada de Manchester City. Bernardo Silva centro del área muy cerca del palo derecho pero se marchó ligeramente desviado

16' João Cancelo remata desde fuera del área que se va alto y desviado por la derecha

11' James Tarkowski intentó un pase en profundidad para Matej Vydra, quien estaba en posición adelantada

9' James Tarkowski comete una falta sobre el español David Silva

4' Partido muy friccionado. Ambos equipos cometen faltas

Rueda el balón en el Etihad Stadium. Manchester City vs Burnley

El Manchester City vs Burnley está programado para las 2:00 p.m. / hora peruana

Manchester City vs Burnley: alineaciones confirmadas

MANCHESTER CITY: Ederson; Cancelo, Otamendi, Fernandinho, Zinchenko; David Silva, Rodrigo, Foden; Bernardo Silva, Agüero, Mahrez

BURNLEY: Pope, Lowton, Tarkowski, Mee, Taylor; Brownhill, Cork, Westwood, McNeil; Vydra, Jay Rodriguez.

Manchester City vs Burnley - Previa

Este juego se desarrollará en el Etihad Stadium, mientras que el árbitro Andre Marriner se encargará de impartir justicia. El Manchester City de Pep Guardiola disputará su segundo encuentro tras la reanudación de la Premier League, más motivados que nunca por la goleada 3-0 sobre el Arsenal.

A diferencia de aquella victoria, Eric García no podrá ser considerado tras la lesión que sufrió por un choque con el portero Ederson. De la misma forma, en el ataque estará Sergio Agüero, el popular goleador, con 16 anotaciones en liga, que ha prometido una celebración especial en caso anote.

El Burnley será el rival de turno, teniendo como principal característica el trabajo defensivo. Además, tiene importante eficacia en la delantera con el joven Dwight McNeil destacando por sus asistencias, mientras que Chris Wood es el goleador del equipo, pero llega a este encuentro lesionado.

Cabe mencionar que esas fortalezas que ha plasmado Sean Dyche al Burnley no han sido tan eficaces en los enfrentamientos directos con el Manchester City. En los último cinco encuentros, los ciudadanos golearon por 4-1; 5-0 y 5-0, mientras que los resultados más ajustados fueron un 1-0 en 2019 y 1-1 en el 2018.

Manchester City vs Burnley: Probables alineaciones

XI Manchester City: Ederson; Walker, Otamendi, Laporte, Mendy; De Bruyne, Rodri, Foden; Bernardo, Agüero, Sterling.

XI Burnley: Pope; Bardsley, Tarkowski, Mee, Taylor; Hendrick, Westwood, Cork, McNeil; Vydra, Rodriguez.

¿En qué canales ver el Manchester City vs Burnley por la Premier League?

Argentina: ESPN Play Sur, ESPN3 Sur

Bolivia: ESPN3 Sur, ESPN Play Sur

Brasil: ESPN Brasil

Canadá: DAZN

Chile: ESPN3 Sur, ESPN Play Sur

China: QQ Sports Live, PPTV Sport China

Colombia: ESPN3 Sur, ESPN Play Sur

Costa Rica: Sky HD

Ecuador: ESPN Play Sur, ESPN3 Sur

Francia: Free, Canal+ Sport, RMC Sport en direct, RMC Sport 1

Alemania: Sky Sport 1/HD, Sky Go

Italia: SKY Go Italia, Sky Sport Football, NOW TV

México: Sky HD, Blue To Go Video Everywhere

Paraguay: ESPN Play Sur, ESPN3 Sur

Perú: ESPN Play Sur, ESPN3 Sur

Portugal: Sport TV LIVE, Sport TV2

España: DAZN

Reino Unido: BBC Radio Manchester, Sky Sports Main Event, BBC Radio 5 Live, Sky Sports Premier League, Clarets Player, Sky Ultra HD, SKY GO Extra, Sky One, Pick

Estados Unidos: SiriusXM FC, NBCSN, UNIVERSO, Telemundo Deportes En Vivo, UNIVERSO NOW, NBCSports.com, NBC Sports App

Uruguay: ESPN Play Sur, ESPN3 Sur

Venezuela: ESPN Play Sur, ESPN3 Sur

¿A qué hora juegan Manchester City vs Burnley por la Premier League?

Perú: 2:00 p. m.

España: 9:00 p. m.

Ecuador: 2:00 p. m.

Colombia: 2:00 p. m.

Uruguay: 4:00 p. m.

Brasil: 4:00 p. m.

Argentina: 4:00 p. m.

Venezuela: 5:00 p. m.

Chile: 6:00 p. m.

Paraguay: 6:00 p. m.

Bolivia: 5:00 p. m.

España: 10:00 p. m.

Alemania: 10:00 p. m.

Portugal: 10:00 p. m.

Reino Unido: 10:00 p. m.

Suecia: 10:00 p. m.

Rusia: 10:00 p. m.

Manchester City vs Burnley EN VIVO: ¿dónde ver EN DIRECTO ONLINE el partido?

En Internet el duelo entre Manchester City vs Burnley, Libero.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.